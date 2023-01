De vroegere dokterswoning van wijlen Ignace Pype op Dam 18 in Kortrijk is verkocht

Een jaar na het onverwachts overlijden van dokter Ignace Pype hebben zijn nabestaanden de villa in Kortrijk verkocht aan project- en buurtontwikkelaar Maxhome. Wat er precies in de plaats komt is nog onzeker. De besprekingen moeten nog opgestart worden.

“We kunnen op dit moment nog geen verdere duiding geven. Wat we wel al kwijt kunnen is dat Maxhome investeert in duurzaamheid en toekomstgerichte kwaliteit voor de hele omgeving garandeert. We geloven in een persoonlijke aanpak en luisteren naar de wensen van alle betrokkenen. Daarbij verkennen we de buurt tot in de puntjes: we bezoeken de site, praten met de buren, gaan langs bij lokale handelszaken en zitten samen met de stad. Zo ontdekken we wat leeft in de buurt en kunnen we een doordacht project ontwikkelen die aansluit bij de noden van de omgeving én de wensen van toekomstige bewoners en buren”, zegt bestuurder Anna Tereshchenko. De villa zelf zou nog in goede staat zijn.

Toekomstige plannen voor een appartementsgebouw zouden wel eens op protest kunnen stuiten. Vorig jaar werd het buurtcomité ‘Save Parking Broel’ opgericht als reactie op project Dam 69/71, waarbij een deel openbare ruimte op de Broelparking verkocht zou worden voor 75 nieuwe appartementen en 6 woningen. De buurtbewoners vinden het project te grootschalig en vrezen een verlies aan privacy, zonlicht, stadsgroen en parkeermogelijkheden. Momenteel werkt Stad Kortrijk nog aan een Masterplan voor Parking Broel. “Het vooronderzoek is volop bezig en daarna ga ik zeker opnieuw in overleg met de buurt. Het plan zal uitgaan van een vergroening van de nu grotendeels verharde omgeving, rekening houdend met de parkeerbehoefte en aanduiden waar al of niet nog gebouwd kan worden. Het is overigens nu al duidelijk dat het schrappen van een aantal parkeerplaatsen op de Broelparking geen negatief effect zal hebben op de capaciteit van de parking. Op dagelijkse basis is amper de helft van de parking effectief in gebruik, er is dus wel wat marge, en het project zal geen hypotheek leggen op de woon- en leefkwaliteit van de omwonenden”, aldus schepen van Stedenbouw Wout Maddens.