De Vleugels informeert buurt over bouwwerken

Op donderdag 20 februari waren de buren uitgenodigd om in De Link, het sociaal restaurant van De Vleugels in Diksmuide, informatie te krijgen over de komende bouwwerken op het domein van De Vleugels. Een 130-tal buren woonde de infoavond bij.

Directeur zorg Mieke Lagrou gaf een inkijk op de speciale noden van de bewoners en hoe die kunnen opgelost worden. Daarbij legde ze ook uit hoe schrijnend de toestand is van die ouders die geen plaats vinden waar hun kind aangepaste warme zorg kan krijgen. Door dat alles is bijbouwen meer dan noodzakelijk. Er komt een nieuwbouw in de Moeder Elisabethstraat, straat genoemd naar de oprichter van de voorziening, daar werd een stuk grond aangekocht waarop de blokken Elisabeth 1 en 2 zullen komen: 2 leefgroepen en een stuk parking. Dit zou tegen 2027 moeten klaar zijn als alles loopt zoals het hoort.

Een volgend project is de Grote Zaal die zal worden afgebroken en waar een nieuwbouw komt. “Voor de nieuwbouw van de Grote Zaal hebben we een project uitgewerkt samen met de school Heuvelzicht, hoewel beiden, De Vleugels en Heuvelzicht 2 verschillende VZW’s zijn, zijn we toch aan elkaar verbonden. Heuvelzicht heeft al een aantal jaren containerklassen op de speelplaats staan, de groei van het aantal leerlingen vraagt nieuwe klassen maar de school kan die financieel niet rond krijgen. Daarom hebben we samen beslist dat we via een huursubsidiëring zullen werken: de Vleugels zullen bouwen en Heuvelzicht zal de klassen huren ondersteund door AGION”, aldus financieel directeur Linda Maes.

Een zicht op hoe de nieuwe grote zaal zal worden, waar men midden het gebouw een open ruimte ziet die licht en lucht binnenlaat voor de speelplaatsen en tuintjes op de verdieping. © GF

“De zaal op zich zal even groot zijn als op vandaag maar vierkanter en met een aparte bar en bergingen. Er wordt in drie lagen gebouwd waarbij boven op de zaal klaslokalen komen en leefgroepen. De bouw zal ingenieus opgevat worden waardoor aan de klaslokalen en de leefgroepen een ruimte is in open lucht zodat het speelplaats of tuintje kan worden ook op de verdiepingen. Alles zal volgens de meest nieuwe normen en volledig ecologisch worden opgetrokken, we zijn trouwens al 22 jaar jaar ecologisch bezig, zo wordt het regenwater van onze daken opgevangen en in onze wasserij gebruikt.”

Er zullen ook nog een 32 extra parkeerplaatsen worden voorzien. Daarna kon het publiek vragen stellen. De vraag en meteen ook de meest gehoorde opmerking was hoe men de overlast van het parkeren zou aanpakken, mits het hele centrum één parkeerplaats voor het personeel lijkt te zijn. Directeur Bruno Vanbeselaere verzekerde dat het probleem gekend is en dat er wordt gedacht over hoe men het kon aanpakken. Verder een aantal vragen over het rookverbod en hoe het zou worden aangepakt, het ruimen van sneeuw op de voetpaden rondom De Vleugels en hoe het vermijden van de groeiende verkeersdruk, waarbij ook hier door directeur Vanbeselaere werd benadrukt dat dit wordt meegenomen en dat er zal aan gewerkt worden.