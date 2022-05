De Vlashaard opent 26 nieuwe duo-woningen in Stijn Streuvelslaan: “Renovatie was niet te verantwoorden”

De bouw van kwalitatieve, duurzame en betaalbare sociale huurwoningen door De Vlashaard is op toerental gekomen. In de ontwikkeling tot een zelfstandige maatschappij moest de Vlashaard tegen 2024 groeien naar 1.000 woningen.

Op 1 mei ontvingen 26 gezinnen de sleutels van hun duowoningen in de Stijn Streuvelslaan in Moorsele. De Vlashaard koos met dit sociaal woningproject voor een volledige transformatie. Directeur Karel Maddens legt uit: “Deze sociale woonwijk is gebouwd in de jaren zestig en zeventig. Een deel van de woningen waren bungalows, maar die voldeden niet langer aan het huidige comfortniveau en renovatie was niet te verantwoorden. We hebben die 22 woningen dus gesloopt en vervangen door de 26 duowoningen. Er zijn 5 gelijkvloerse woningen met 1 slaapkamer, bedoeld voor bewoners met een beperking. We hebben 8 gelijkvloerse woningen met 2 slaapkamers en er zijn 13 woningen op verdieping met 3 slaapkamers.”

Groene long

“We ervaren dat we die nog iets meer in de verf mogen zetten. Ze hebben geen tuin, maar de nieuw aangelegde recreatiezone is toch een troef. Ook van eventuele geluidsproblemen kregen we nog geen melding uit andere vergelijkbare projecten.”

De hele wijk en bij uitbreiding heel Moorsele kan genieten van de groene zone die is gecreëerd. “De vijver is verlegd en uitgebreid. We zorgden er zelfs voor dat de oorspronkelijke vissen er weer terecht konden. Er zijn wandelpaden aangelegd, er is speelruimte en plaats voor ontmoeting. Ook de bouw van 42 sociale woningen op ’t Vrije nadert het einde en ook daar werd geïnvesteerd in een groene zone met waterpartij en komt er een mooie recreatiezone”.

In september vieren we 100 jaar sociaal wonen in Wevelgem – Karel Maddens (Directeur De Vlashaard)

“We investeren in duurzame en klimaatvriendelijke materialen en installaties. Zo zijn alle woningen voorzien van individuele waterpompen, gekoppeld aan zonnepanelen. Die staan in voor de vloerverwarming en de warmwatervoorziening”, vult medewerker Koen Stragier aan.

Voor de opbouw van deze woningen deed de Vlashaard een beroep op de design&build-formule. De firma Damman uit Deerlijk stond samen met architectenbureau Sileghem & Partners in voor het ontwerp en de bouw van de woningen. Bernard Decaesteker was de toezichthoudende architect. De omgevingswerken werden uitgevoerd door firma Wegenbouw Ockier naar een ontwerp van bureau Cnockaert in samenwerking met Greenconcepts – Gianni De Clercq.

Verhuur

“In het najaar volgt dan nog de verhuring van 23 appartementen op de Nieuwe Markt en de 42 huurwoningen op ’t Vrije”, vult directeur Karel Maddens aan, en dan nog is het niet gedaan. Er staan nog enkele projecten in de steigers: 32 huurwoningen in de Wagenbrugstraat en 49 woningen/ appartementen en 9 koopwoningen in Spoorwegstraat.

Recent besliste de Vlaamse regering om de sociale huisvestingsmaatschappijen te hervormen. Het proces naar zelfstandigheid werd voor Wevelgem doorkruist door een fusievoorstel met Kortrijk.

“We voeren hier een tweesporenbeleid. We tekenen verzet aan tegen deze beslissing, anderzijds werken we al jaren samen, zowel met de collega’s van Kortrijk als met sociaal verhuurkantoor De Poort en verkennen we de mogelijke vormen van samenwerken. Op 10 september vieren we wel 100 jaar sociaal wonen in Wevelgem met een soort roadshow, met fiets- en wandelroutes, de opening van ons nieuw bureau aan de Nieuwe Markt en een fototentoonstelling en de bekendmaking van onze nieuwe naam. We zijn dus nog steeds heel actief”, besluit de directeur.