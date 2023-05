De indrukwekkende werf van het casino in Middelkerke werd voor het grote publiek opengezet

Naar aanleiding van Open Wervendag zette het gemeentebestuur van Middelkerke samen met de bouwpartners TM Furnibo-Democo en Embuild de werf van het casinoproject éénmalig open. Samen met heel wat andere partijen maken zij als hoofdaannemers, deel uit van het Bouwteam Nautilus. SILT wordt de nieuwe naam van het casino.

Langs een vast en beveiligd traject kon het talrijk opgekomen publiek wandelen langs alle ruimtes in het imposante gebouw en kon zo alle functies en bouwkundige snufjes ontdekken. Dankzij de organische indeling, de sobere kleuren en het beperkte materiaalgebruik zijn alle functies van het gebouw op een logische manier met elkaar verbonden. De stijlvolle, houten bolder omhult alle technische installaties zodat het nieuwe duinlandschap en het gebouw één geheel vormen.

“We hebben gekozen voor duurzame materialen en voor kleuren en beplanting die passen in het kustlandschap. Het gebouw en landschap fungeren ook als stevige zeewering”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. “Het casinogebouw SILT in Middelkerke wordt hét ankerpunt aan de Belgische kust waar architectuur en landschap in elkaar overvloeien”.

Het casinoproject bevindt zich momenteel in ruwbouwfase. Het iconische gebouw bestaat uit: de zeewering, een hotel, een restaurant, een evenementenzaal, een casino en een ondergrondse parkeergarage.

Het hotel telt in totaal 71 kamers, bestaande uit: Superior kamers, suites en kamers voor families en mindervaliden, een wellness, ontbijtzaal en bar. Het beslaat 6 verdiepingen en men heeft er optimaal zeezicht. Het zal worden uitgebaat door A C-Hotels Concept en krijgt de benaming Silt Hotel. Het restaurant is 550 m² en men zal er lekker kunnen tafelen met zeezicht. De keuken is op niveau -1. De uitbating zal gebeuren door Compass Group. De evenementenzaal is 1.500 m² groot en diverse opstellingen zullen mogelijk zijn. Deze wordt uitgebaat door de gemeente zelf. De speelzaal telt 2.600 m², heeft een eigen restaurant, een verzonken speelvloer en beveiligde ‘back of house’. De uitbater is Belcasinos. De parking van 5.200 m², een combinatie van rotatie- en dienstparking is goed voor 200 parkeerplaatsen. Er is mogelijkheid om fietsen te parkeren en de in- en uitritten bevinden zich in de zijstraten.

De opening van het nieuw casino SILT is voorzien op 23 december 2023.