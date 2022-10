De Haan trekt naar Raad voor Vergunningsbetwistingen: “Straks nog maar één hotel over op de Zeedijk”

Het gemeentebestuur van De Haan trekt naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de verappartementing van het Beach Hotel tegen te houden. “Alweer een hotel op een toplocatie dat dreigt te verdwijnen. Straks houden we in De Haan nog maar één hotel over op de Zeedijk”, foetert burgemeester Wilfried Vandaele.

De eigenaar van het familiehotel op de Zeedijk vroeg eind vorig jaar een bouwvergunning aan voor de omvorming naar appartementen. “Het schepencollege weigerde deze, maar de promotor ging in beroep bij de deputatie die de vergunning wél verleende. Tegen het standpunt van onze eigen provinciale omgevingsambtenaar in”, maakt burgemeester Wilfried Vandaele zich boos.

“Toen ik in 2007 nog schepen van Ruimtelijke Ordening was, had de toenmalige eigenaar immers óók plannen om het hotel om te vormen. In diezelfde periode ging het Post Hotel, eveneens op een toplocatie, al onder de sloophamer”, klinkt het.

Zuur

Een nieuw BPA dat de hotelfuncties op de dijk moest verankeren, sneuvelde toen in de laatste rechte lijn onder druk van eigenaars en promotoren. “Uiteindelijk konden we de eigenaar er toch van overtuigen om het hotel te behouden. Toen hij het gebouw vervolgens van de hand deed, was de nieuwe uitbater blij met het behoud van de hotelfunctie. Het is dus echt wel zuur dat die nieuwe eigenaar nu, dertien jaar later, opnieuw het hotel wil omvormen naar appartementen. Het uitzicht van het gebouw zou weliswaar behouden blijven – het pand maakt tenslotte deel uit van het beschermd dorpsgezicht – maar de functie verandert, en dat zint ons niet.”

“Straks houden we in De Haan Centrum nog maar één hotel over op de dijk, en één in Wenduine. Voor een kustgemeente vind ik dat bedroevend.”

Het gemeentebestuur verzet zich met alle middelen tegen de omvorming. “We gaan een trapje hoger en tekenen beroep aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen in Brussel”, aldus Vandaele.

(WK)