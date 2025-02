Dan voorlopig toch geen nieuwe surfclub op strand Oostende, provincie weigert bouw na beroep van erfgoedorganisatie en Natuurpunt

In augustus vorige jaar keurde het vorig stadsbestuur de omgevingsvergunning goed voor de bouw van een nieuwe surfclub op het strand van Oostende. Een maand later tekende Natuurpunt al bezwaar aan tegen de bouw. Ook erfgoedorganisatie Dement deed dat. De provincie heeft nu de omgevingsvergunning in beroep ingetrokken. “Clubhuis moet in verhouding staan met de nabijgelegen monumenten”, zegt Guy Servaes van Dement Oostende.

Er komt nog niet meteen een nieuwe surfclub ter hoogte van het Sportstrand in Oostende, zo veel is duidelijk. De stad Oostende pakte begin augustus vorig jaar groots uit met het nieuws dat er binnenkort een nieuwe surfclub wordt opgetrokken op het sportstrand.

Momenteel wordt er gebruikgemaakt van containers om materiaal in onder te brengen die dient voor de activiteiten op het sportstrand. De surfclub Inside/outside is bovendien sterk verouderd en nieuwe lokalen dringen zich op. Er zouden onder andere een nieuwe cafetaria, een polyvalente zaal voor educatieve doeleinden, een EHBO-post en sanitair in ondergebracht worden. De surfclub telt zevenhonderd leden.

Vragen bij omvang

Dement Oostende zag dat echter niet zitten. “We gunnen die mensen zeker betere sportaccomodaties, begrijp ons niet verkeerd”, duidt Servaes. “We stellen ons wel vragen bij de omvang van het gebouw. De surfclub hoeft niet de zoveelste publieke strandbar te worden, want daar zag het wel naar uit.”

“En waarom moet er vlak naast het beschermde monument van de Gaanderijen een nieuwbouw komen met een oppervlakte van maar liefst 804 vierkante meter en een nokhoogte van 8,50 meter? Dat zou het zicht op de Gaanderijen en de Thermen sterk belemmeren.”

Natuurpunt zei dan weer dat bouwen op deze locatie op het strand de interactieve werking van de natuurlijke dynamische zeewering zou verstoren. De provincie ging mee in het verhaal van Dement Oostende en Natuurpunt en trok de omgevingsvergunning in.

Grote impact

In het verslag van de provinciale ambtenaar staat dat het dakvolume niet als een volwaardig verdiep mocht uitgewerkt worden, dat er ondanks speels karakter er sprake is van legaliteitsbelemmering, dat er heel wat knelpunten waren op gebied van toegankelijkheid, dat voorwaarden betreffende watertoets en hemelwater niet werden verduidelijkt, en dat het project grote impact heeft op de nabijgelegen monumenten Gaanderijen en Wellington renbaan.

“Wij gaan nu onze architect de plannen laten hertekenen”, zegt Olivier Lahaye, voorzitter van surfclub Inside/Outside.

“We kijken om het dak iets minder hoog te laten lopen en dan een uitkijkpost niet te voorzien. We zijn er nog over aan het nadenken. Maar sowieso hebben wij nieuwe infrastructuur nodig. De stad en het MDK wil ons daar zeker bij helpen. Natuurpunt wil dat we onder de zeedijk blijven, maar dat is niet mogelijk. Maar we gaan rekening houden met de argumenten waar de provinciale ambtenaar rekening mee gehouden heeft voor de weigering.”