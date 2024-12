Dan toch geen supermarkt op de ‘site Provoost’: projectontwikkelaar trekt plan voor nieuwe Albert Heijn in Ichtegem in

De voormalige ‘site Provoost’, gelegen langs de Engelstraat 147-149 in Ichtegem, zal voorlopig dan toch niet ingenomen worden door een filiaal van supermarktketen Albert Heijn.

Alhoewel het lokaal bestuur alles in het werk stelde om deze vestiging mogelijk te maken, werden er ook bezwaarschriften ingediend, en uiteindelijk werd de vergunningsaanvraag door de Deputatie van de provincie negatief beoordeeld.

De projectontwikkelaar (DUPRO, red.) die zou instaan voor het uitvoeren van het AH-plan heeft zich teruggetrokken, en het perceel staat opnieuw te koop.

Het zit in de portefeuille van Dewaele Vastgoed en wordt voorlopig aangeboden via een online bieding via Troostwijk Auctions, met een startprijs van 950.000 euro.