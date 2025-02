Dan toch geen appartementen op site Vanderheyde in Oudenburg: “We willen een nieuwe prodecureslag vermijden”

Er komen dan toch geen appartementen op de site Vanderheyde in Oudenburg, een Welzijnshuis komt er wel. Na jaren van welles/nietes lijkt er nu eindelijk duidelijkheid te komen. Momenteel wordt er een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt om er een nieuw Welzijnshuis neer te poten. “Er werd al te veel tijd verloren en we willen concrete realisaties zien”, zegt burgemeester Anthony Dumarey (Voor Oudenburg).

Op de hoek van de Ettelgemsestraat en de Bekestraat zou ondertussen al een nieuwbouw appartementsblok moeten gestaan hebben. Op de benedenverdieping zouden de kantoren voor het Sociaal Huis ondergebracht worden, samen met Het Huis van het Kind. De drie bovenste verdiepingen zouden in totaal 25 appartementen tellen met één, twee en drie slaapkamers. Het gebouw moest qua look aansluiten bij het naastgelegen woonzorgcentrum en het lokaal dienstencentrum. Kostprijs: 1,25 miljoen euro.

De plannen om een nieuw Welzijnshuis én daarbovenop 25 appartementen te bouwen, dateren ondertussen al van 2019. Op vandaag werd er echter nog geen steen gelegd. Integendeel: het oude gebouw dat plaats moest ruimen voor het nieuwe appartementsblok staat er nog steeds, en dat had al in de zomer van 2021 afgebroken moeten worden. De oplevering van de nieuwbouw was dan weer voorzien voor de zomer van 2023.

Alleen kwam er in 2021 een klacht van een buurtbewoner – die vreesde te veel inkijk vanuit de appartementen – en dus werd de overeenkomst met de projectontwikkelaar die toen werd aangewezen, geschrapt. “Om een lange procedureslag te vermijden. Het project kan ook niet in die mate aangepast worden”, zo zei burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD) toen.

Masterplan

Het project – toen nog met de appartementen – zou meegenomen worden in het nieuwe masterplan voor de stad. Dat masterplan kreeg de naam ’t Steedje en daarin stond dat de site Vanderheyde nog steeds als welzijnssite gezien werd. Tegenstrijdig stond dan weer verderop in het masterplan te lezen dat er sprake is van welzijnsdiensten op de site Karpelhof. “Er was inderdaad een keuzemogelijkheid waarbij we gelijkaardig aan het nieuw te bouwen project op de site Vanderheyde, een gelijkaardig project konden realiseren op de site karpelhof”, duidt Dumarey (Voor Oudenburg). “De andere optie was een RUP opmaken, waarbij gekozen wordt om op de site te blijven.”

Toen de burgemeester vorig jaar in opspraak kwam wegens vermeende belangenvermenging, draaide het dossier vooral rond de site Vanderheyde. De 25 appartementen waarvan sprake werden immers te koop aangeboden via zijn vastgoedkantoor. Dumarey trok zich uiteindelijk terug als vastgoedmakelaar, maar het kwaad was al geschied, ook al werd er geen enkel appartement verkocht. Anthony Dumarey nam tijdens de vorige legislatuur uiteindelijk zelf ontslag als burgemeester na een audit en werd ondertussen opnieuw verkozen. Op vandaag loopt er nog steeds een onderzoek in het dossier.

Uiteindelijk werd nu gekozen om een nieuw Welzijnshuis te bouwen op de site Vanderheyde. “Maar dan zonder appartementen”, duidt de burgemeester. “Het plan was om het Welzijnshuis te financieren met de bouw van de appartementen, maar nu gaan we moeten bekijken om extra budget te voorzien met de stad in het meerjarenplan. We hebben nog geen idee wat het de stad zal kosten, maar we willen het risico op een nieuwe procedureslag vermijden. Er is al heel veel tijd verloren en nu willen we concrete realisaties zien.”