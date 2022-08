Cohousingproject op unieke locatie zoekt 15 kopers

Cohousing Projects uit Wommelgem heeft het historische pand langs de Groeningestraat in Kortrijk gekocht. Het zoekt nu 15 kopers die zich in het cohousingproject willen aankopen. “Vaak een verkeerd beeld van cohousing.”

De Leie kabbelt er rustig langs, de Broeltorens flankeren de gebouwen van One Broel. Het Kortrijkse project waar 68 appartementen het park De Paulientjes omarmen is intussen af en al deels bewoond, maar een zijde van dat toegankelijke groen oogt nog altijd wat bouwvallig.

Daar zou nu verandering in moeten komen. Het beschermde pand – het historische Huis De Kroon en Huis Chomé – is namelijk verkocht. Cohousing Projects uit Wommelgem wil er een cohousingproject in onderbrengen. Het zoekt daarvoor nog 15 geïnteresseerde kopers. “Van jong tot oud, koppels, alleenstaanden of gezinnen”, zegt gedelegeerd bestuurder Federico Bischop.

Cohousing? Dat zou wel eens kunnen afschrikken. Onterecht, meent Bischop. “Samen je potje koken? Het zal kunnen, maar hoeft niet noodzakelijk”, legt hij uit. “Mensen hebben vaak nog een verkeerd beeld van cohousing. In dit geval koop je een volwaardig appartement, dat je zelf mee inricht. Daarbovenop komen gemeenschappelijke ruimtes, zoals een bibliotheek, wasplaats, polyvalente zaal met keuken en een atelier waar spullen zoals een boormachine kunnen gestockeerd worden. Op die manier wordt veel efficiënter omgegaan met de ruimte.”

Dehullu Architecten uit Harelbeke werd aangesteld voor het ontwerp. De aankoop en de aanstelling zijn nu een eerste stap in de ontwikkeling van het project. “Volgend jaar zouden we de bouwaanvraag willen indienen, binnen vier jaar hopen we dat de eerste mensen er zullen kunnen intrekken”, aldus Bert Dehullu.

Pas wanneer de vergunningsaanvraag ingediend, zal er kunnen gekocht worden maar nu al kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. “Een prijs kunnen we er nog niet op plakken, maar het wordt niet goedkoop – maar je koopt dan ook mee het gemeenschappelijke deel”, vertelt Bischop.

Met de aanpak van het pand zal de site van het voormalige instituut Ten Broele zo goed als af zijn. Het is wel nog wachten op een invulling voor de voormalige kapel. Bij de stad zijn ze alvast tevreden dat het cohousingproject er komt. “Voor Kortrijk wordt dit het eerste gelijkaardige project, maar we moeten durven experimenteren. We hebben in het verleden al gezien dat er heel wat drempels zijn op het vlak van cohousing, maar met de expertise van Cohousing Projects moet dat goed komen”, zegt schepen van Bouwen en Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester). (JD)