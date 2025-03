Cohousen in het historisch hart van Kortrijk

Twee prachtige beschermde herenhuizen aan de Groeningestraat worden verbouwd tot een cohousingproject met 15 private wooneenheden en ruime gemeenschappelijke delen. Cohousing Projects organiseert op dinsdag 1 april een infosessie met locatiebezoek voor mensen die benieuwd zijn naar deze unieke woonvorm.

Het 17e-eeuwse huis De Kroon en het 18e-eeuwse huis Chomé deden sinds 1833 dienst als klooster en schoolgebouw. Na 180 jaar onderwijs in de schaduw van de Broeltorens sloot het voormalige ten Broele Instituut in 2013 definitief de schoolpoorten.

“Eind 2022 kochten we met onze coöperatie Cohousing Invest de beschermde woningen om ze te renoveren en herbestemmen tot een cohousingproject met private appartementen aangevuld met ruime gemeenschappelijke delen zoals een zaal met keuken, wasbar, atelier, coworking, logeerkamer, fietsenkelder en bergruimte”, vertelt Charlotte Volckaert, sales verantwoordelijke bij Cohousing Projects. In mei 2024 werd de omgevingsvergunning verkregen.

Verschillende woonunits

In Cohousing Ten Broele zijn er diverse appartementen beschikbaar met één, twee of drie slaapkamers. “De appartementen gelegen aan de straatzijde worden ingrijpend energetisch gerenoveerd en beschikken allen over beschermde interieurelementen die zoveel mogelijk bewaard blijven. Aan de achterzijde komen nieuwbouwappartementen met zicht op de Broeltorens en het gloednieuw aangelegde stadspark de Paulientjes. Het beschermde stadszicht wordt hierbij hersteld.”

“De verdere afwerking van jouw woning is zelf te kiezen via klantenbegeleiding bij onze partners. Daarnaast richt je samen met je toekomstige buren het common house, de andere gemeenschappelijke delen en tuin in.”

Zie je jezelf wonen in dit prachtige erfgoedproject? De infosessie gaat door op dinsdag 1 april om 19.30 uur in de boekhandel Tiny Stories aan de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Laat je gegevens achter op het formulier onderaan de website www.cohousingprojects.com/project/tenbroele om je inschrijving te bevestigen.