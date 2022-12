Citroenstraatje in Roeselare afgesloten door instortingsgevaar handelspand en appartement

Het Citroenstraatje in Roeselare, één van de kleinste steegjes van de stad, is op bevel van politie en brandweer vanaf de Ooststraat afgesloten. Er is acuut instortingsgevaar. Enkele stenen brokkelden van een zijmuur af en kwamen al op het openbaar domein terecht. Werken aan een aanpalend bouwvallig pand in de Noordstraat liggen al sinds deze zomer stil.

In het pand langs de Noordstraat aan het Citroenstraatje zijn er plannen om een vestiging van Domino’s Pizza te openen op de gelijkvloerse verdieping. Werken voor de herinrichting zijn al aangevat. “Maar ondertussen ook al enkele maanden opnieuw stilgelegd nadat de bouwpolitie vaststelde dat er structurele verbouwingswerken zonder vergunning waren uitgevoerd”, weet Yves Denturck, diensthoofd Omgevingsvergunningen bij de stad Roeselare.

“Begin deze week liep er dan een melding binnen van een buur dat een muur was ingestort. De hulpdiensten snelden ter plaatse en lieten de Citroenstraat meteen afsluiten wegens acuut instortingsgevaar.”

“Ook een deel van mijn appartement is ingestort”, aldus Arlon Aliu, de eigenaar van het appartement op de eerste en tweede verdieping. “Nochtans vroeg ik eerder al om de gelijkvloerse verdieping te verstevigen, zonder dat er iets gebeurde.” De discussie over verantwoordelijkheden laait hoog op en wordt wellicht een gerechtelijke kluif.

Geen vergunningen

Ondertussen blijven de plannen voor de vestiging van Domino’s Pizza op de gelijkvloerse verdieping bestaan. “De vergunningen zijn nog niet aangevraagd en dus ook nog niet verleend”, aldus Yves Denturck.

“Er is wel al intensief overleg met een architect geweest. Het is duidelijk dat de verbouwingswerken heel professioneel zullen moeten opgevolgd worden en dat een stabiliteitsingenieur een belangrijke stem in het debat zal krijgen. Want vandaag is er een serieus stabiliteitsrisico. Ik roep iedereen op om de verbodsborden in het Citroenstraatje te respecteren en er vanaf de Noordstraat niet meer door te wandelen.”

“We zullen kritisch blijven toezien op eventuele werken. Dat moet in het kader van de openbare veiligheid, op een plek pal in het centrum van de stad.” Dringende stuttingswerken dringen zich op om verdere instorting van het pand in de Noordstraat te voorkomen.

