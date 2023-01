Christiaens Projects stelt woonblokken aan Kortrijksestraat voor: “Eerbetoon aan vaders droom”

Christiaens Projects heeft woensdag de twee woonblokken voorgesteld die gebouwd worden op hoek van de Kortrijksestraat. Samen met de heraanleg van de Schooldreef en de ondergrondse parking moet dit project ‘ECho’ ervoor zorgen dat het centrum van Oostkamp over zo’n twee jaar volledig past binnen het Centrumplan. Voor het bouwbedrijf heeft het project ook een zeer emotionele kant: “Dit moet een eerbetoon worden aan vaders droom”, zegt Michiel Christiaens.

De werken voor de nutsleidingen in een eerste fase zijn achter de rug, en de bouwfirma Christiaens is gestart met de funderingswerken voor de nieuwe residentie. Het gaat om een project dat ruimte zal bieden aan 17 appartementen, vier handelszaken en een ondergrondse parking. De residentie wordt een architecturale parel van wit beton, met glaspartijen en groene geveltuinen.

“De geveltuinen zijn een bewuste keuze van Architectenburo Berkein. De groenvlakken ogen mooi en stralen een zekere rust uit, en zorgen tegelijk voor een betere isolatie, absorberen geluid en hebben in de zomer een koelende functie. Tot slot dragen ze ook bij aan de filtering van de lucht”, zegt Michiel Christaens.

“Voor Christiaens Projects en Christiaens Bouwonderneming is dit een bijzonder en emotioneel project. Mijn vader, Eddy Christiaens, was een van de eerste slachtoffers van de coronapandemie. In de naam ‘ECho’ zijn zijn initialen verwerkt en de naam verwijst ook naar een klank die blijft weergalmen. Het project moet een eerbetoon worden aan zijn werk. Hij had de grond gekocht om er een project te realiseren waarmee hij zijn bedrijf op de kaart zou kunnen zetten, en waarover nog jaren gepraat zou worden. Nu hij er niet meer is, doen wij er alles aan om zijn droom waar te maken.”

Groen tegen parking

Het gemeentebestuur is nauw betrokken bij het project en zal twee ondergrondse niveaus aankopen als publieke parking. Op die manier blijft de kern van Oostkamp bereikbaar, maar komen er minder wagens in het straatbeeld.

Voor Groen is de ondergrondse parking met inrit in de Schooldreef ondenkbaar, en dat liet de partij meermaals merken op de gemeenteraad.

“We begrijpen nog altijd niet dat je mensen tot in je centrum trekt met de auto om naar die ondergrondse parking te rijden. Voor mij is dat een no go”, zegt raadslid Geert Vercruysse. “Ik wil hier dan ook nog eens het stemgedrag van onze fractie duidelijk stellen: het is een zeer mooi plan, maar we hebben nog altijd een probleem met de ondergrondse parking. Daarom zal onze fractie ja en nee stemmen.”

Geld voor kunst

Een van de belangrijke thema’s in het Centrumplan is de aanpak van de publieke ruimte. Een kwalitatieve publieke ruimte van de toekomst is zowel groener als klimaatrobuuster. Kunst kan daarbij een grote meerwaarde betekenen.

Begin 2022 schreef de Vlaamse overheid, in het kader van de versterking van de veerkracht na corona, een subsidie van maximaal 100.000 euro uit voor Kunst in de Publieke Ruimte, waarop Oostkamp intekende. Die visie sluit aan bij de doelstellingen en de ambitie van het gemeentebestuur voor het centrum, en concreet bij de vernieuwing van de Schooldreef.

Vorige zomer werd bekendgemaakt dat die subsidie aan Oostkamp toegekend wordt. De gemeenteraad keurde in oktober van vorig jaar het gemeentelijk aandeel van maximaal 100.000 euro voor dit kunstwerk goed, maar niet unaniem. Op de gemeenteraad van september had burgemeester Jan de Keyser het artikel nog ingehouden, nadat alle oppositiepartijen opmerkingen hadden geformuleerd over de invulling of de hoge kostprijs van het kunstwerk.

Voor het project van de herinrichting van de Schooldreef heeft Oostkamp van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) een subsidie van 500.000 euro gekregen. (GST)