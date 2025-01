Chapter George bouwt appartementen in Jagershof

Sint-Lodewijk kreeg er met het Jagershof een groot woonproject bij. Na de 42 woningen die er werden opgetrokken door Chapter George, krijgt ook het gebouw met 20 appartementen meer en meer vorm.

“Met Chapter George creëren we inspirerende woonruimtes vanhoogstaande kwaliteit en een creatief, functioneel design”, verduidelijkt Stefan Wattez. “Wij bouwen woningen en appartementen en leggen de nadruk op kwaliteit, betaalbaarheid, unieke architectuur en mooie en groene liggingen. Klanttevredenheid wordt hoog in het vaandel gedragen en we proberen zoveel mogelijk op maat en behoeften van de klant te werken. Dat geldt ook voor het woonproject Jagershof, dat werd gerealiseerd tussen weidse groene akkers en de dorpskern van Sint-Lodewijk.”

“In een eerste fase werden daar 42 woningen opgetrokken. Nu krijgt de nieuwbouw met appartementen vorm. Een grote troef is de locatie: een prachtige, rustige en groene buurt en toch op wandel- en fietsafstand van de bakker, slager, buurtwinkel en de basisschool. Iets verderop bevindt zich het provinciaal domein Gavers met tal van sport- en ontspanningsmogelijkheden. Het Jagershof is een gezinsvriendelijke buurt met een centraal groenplein. Eind 2023 werd het door Radio 2 uitgeroepen tot Beste Buurt van Vlaanderen en dat was niet meer dan terecht. Bureau Goddeeris Architecten tekende dit kleinschalig project met een eigen identiteit. Witte gevelstenen en zwarte ramen zorgen voor een hedendaagse look. Er zijn compacte appartementen, maar ook ruime en zonnige penthouses. Elk appartement beschikt over een mooie en zonnige buitenruimte. De gelijkvloerse appartementen genieten bovendien van een gezellig tuintje.”

bijna energie-neutraal

“Dankzij de 82 zonnepanelen, een lucht-water warmtepomp en de optimaal geïsoleerde ramen en gevels, zijn we bijna energie-neutraal. Een troef voor het milieu en de koper. Die betaalt minder voor energie, maar krijgt ook nog 50 procent van de grondbelasting terug gedurende 5 jaar. Een extra troef is het verlaagde BTW-tarief van 6 procent. Wie wil, kan op zondag 19 januari een kijkje komen nemen. Afspraak tussen 10 en 12 uur in de Oude Pastoriestraat 1-3.” (DRD)