Casino- en Conservatoriumplein in Kortrijk worden tegen volgend jaar groene parken: “4.520 m² steen, beton en asfalt worden uitgebroken.”

Vanaf deze zomer ondergaan ook het Casino- en Conservatoriumplein een metamorfose om het stadscentrum mooier, leefbaarder en klimaatvriendelijker te maken. De twee parkings worden getransformeerd tot groene pleinen.

“Met de komst van een grote ondergrondse parking bij het station, kunnen we van het Casinoplein terug een ontmoetingsplaats van maken. De pleinen worden groene longen die Kortrijk Weide verbinden met de Grote Markt”, aldus burgemeester Ruth Vandenberghe.

Ontharding

“Het Casinoplein wordt eigenlijk een verdiepte Casinotuin met als constante vergroenen en ontharden. De verbinding van Grote Markt, Casinoplein en Conservatoriumplein is een belangrijke as richting Kortrijk Weide. Deze verschillende ontmoetingsplaatsen zorgen voor een nieuwe sociale en culturele dynamiek in de stad want deze pleinen liggen op het kruispunt waar tal van sterke spelers zoals Track, het Wilde Westen, Theoria, het conservatorium, enzovoort elkaar ontmoeten”, vertelt Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing.

Op het Casinoplein, aan de kant van de Koning Albertstraat, wordt in het ontwerp van Studiebureau Arcadis 250 m² verharde ruimte voorzien voor terrassen waar ook activiteiten voor Sinksen of de Paasfoor kunnen plaatsvinden of een muziekkiosk kan worden ingeplant. In het nieuwe park komen speelse elementen zoals stapstenen. Ter hoogte van de trappen van Boekenhuis Theoria komt een klein podium voor voorstellingen en optredens. Het ontwerp voor het Conservatoriumpark speelt in op de centraal gelegen Muziekcentrum Track door een groen amfitheater te voorzien waar culturele activiteiten kunnen plaatsvinden, dat op andere momenten kan gebruikt worden als zitbanken. Er wordt vooral onthard, in totaal wordt op beide pleinen 4.520 m² steen, beton en asfalt uitgebroken. 3.490 m² op het Conservatoriumplein en 1.030 m² op het Casinoplein.

Vergroening

“Vergroening van onze stad is het belangrijkste uitgangspunt. Zo maken we onze stad niet alleen aantrekkelijker, maar ook klimaatvriendelijker. Groene pleinen zijn goed voor de biodiversiteit, zorgen voor een betere waterhuishouding door het lokaal insijpelen en gaan door de ontharding hitte-eilanden tegen. Daarnaast creëren we een plaats voor ontmoeting”, vertelt schepen Axel Weydts. In het ontwerp is er veel aandacht voor biodiversiteit. De diverse planten- en bomensoorten worden gekozen omwille van hun hitte- en droogtebestendigheid. Op het Casinoplein komen 12 nieuwe bomen, die doen denken aan de rijen platanen die tot 1960 op dit plein stonden. In het Conservatoriumpark worden 25 nieuwe bomen geplant.

Ondergronds parkeren stimuleren

Vlak naast het Conservatoriumpark, wordt momenteel de nieuwe ondergrondse stationsparking gebouwd met plaats voor 900 wagens. Die nieuwe parking zal het verlies aan parkeerplaatsen bovengronds compenseren. “Het parkeren ondergronds organiseren is een vast statement in onze stad. Het laat ons toe meer publieke ruimte te creëren. Het is een boutade, maar de pleinen en de parken zijn de terrassen en de tuinen van de stadsmens. Daarom gaan we resoluut verder met het vergroenen van de stad en voorzien we voor wagens een comfortabel en veilig alternatief ondergronds”, aldus Axel. Bij het Conservatorium komen fietsenstallingen met plaats voor 150 fietsen en ook op het Casinoplein komen 30 fietsplaatsen.

Voor de heraanleg van beide pleinen is een budget van 1.350.000 euro uitgetrokken. De stad voorziet daarvan 750.000 euro, Vlaanderen voorziet 600.000 euro via het subsidietraject ‘Groenblauwe dooradering’ dat als doel heeft om Vlaanderen te ontharden.