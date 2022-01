Buurtbewoners stadspark Diksmuide zijn rechtlijnig: “We willen geen hoogbouw in onze straat”

Elke aanvraag voor een appartementsgebouw in de buurt van het Diksmuidse stadspark kan rekenen op tientallen bezwaarschriften. Voor de meest recente in de Laure Fredericqlaan is dat niet anders. Daar kan een project met elf appartementen niet op de goedkeuring rekenen van de buurt. En het is niet hun eerste protest.

De man die het buurtprotest orkestreert is Paul Claus. De aanvraag waartegen nu bezwaar is ingediend gaat over een villaatje van ongeveer vijf decennia oud in de Laure Fredericqlaan, vlakbij het oude zwembad De Kupe. “De afbraak van die stijlvolle woning uit de beginjaren 1970 is het begin van de vernieling van de bestaande, historische woonwijk het Oostvesten”, vat Claus het protest van de buurt samen.

“De aanvrager wil dat huis afbreken en er een nieuw gebouw neerpoten van vier bouwlagen hoog met daarin elf appartementen. Enkel het commercieel doel staat hier voorop namelijk het verkopen van zoveel mogelijk luxeappartementen met zicht op het stadspark.”

Paul Claus staat met zijn protest niet alleen want zestig buurtbewoners hebben het bezwaarschrift mee ondertekend. “De bewoners willen onder geen beding hoogbouw in de Laure Fredericqlaan en de Parklaan”, klinkt Claus strijdvaardig. “We vrezen dat dit het eerst project van vele is in onze wijk want er zijn nog leegstaande huizen. Daarom willen we nu alle juridische middelen inzetten om te voorkomen dat er ook maar één appartement in onze wijk komt.”

Strijdig met voorschriften

In het bezwaarschrift van zestien pagina’s beschrijven de buurtbewoners dat de aanvraag strijdig is met wat er in het ruimtelijk uitvoeringsplan Stationsbuurt staat. Ze hebben het onder meer over de rechte achtergevel terwijl dat trapsgewijs moet afgebouwd worden en de verharding van de voortuin als parking.

Volgens hen is het project ook te grootschalig. De schending van de privacy van de bezoekers van het stadspark is nog een tegenargument dat de buurt aankaart. De stijgende parkeerdruk is eveneens een zorg van wie daar woont. In totaal zijn er veertien bezwaarpunten.

Intussen is het openbare onderzoek afgerond. Ook tegen de toekomstplannen van de stationsbuurt protesteren de bewoners van wijk Oostvesten. “Voor de derde keer al hebben we een verzoekschrift ingediend om het ruimtelijk uitvoeringsplan Stationsbuurt te schorsen en nietig te verklaren”, overloopt Paul Claus. “Om en bij de 25 bewoners hebben het bezwaarschrift ondertekend tegen de herinrichting van de stationsomgeving met de bouw van een fietstunnel.”

Schepen reageert

Schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Deprez (Idee Diksmuide) reageert verdeeld op het protest. “In de wijk Oostvesten komen maximaal drie woningen in aanmerking voor een appartementsgebouw. Het pand waartegen nu protest is aangetekend zal maximaal 12 meter hoog zijn.

Elf appartementen zullen geen zo’n grote impact hebben op de mobiliteit vermoed ik. We zullen in die wijk nooit hoogbouw toelaten. Vier bouwlagen is het maximale. We hebben trouwens wel al rekening gehouden met de grieven van die buurtbewoners. De site van het oude zwembad met de parking en de naastliggende tennisterreinen zullen we bijvoorbeeld niet verkavelen. In het zwembad komt er een dialysecentrum.”

Het stadsbestuur heeft nog geen officieel standpunt ingenomen over de stationsbuurt. Het bestudeert eerst de bezwaarschriften.

