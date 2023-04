Burgemeester Piet De Groote over belang van tweede golfterrein: “Knokke-Heist zal veel beter gewapend zijn voor de toekomst”

Ja, hij begrijpt dat mensen sceptisch staan tegenover verandering. Maar het tweede golfterrein in zijn Knokke-Heist? Dat is een grote meerwaarde voor iedereen in de kustgemeente, zegt burgemeester Piet De Groote (GBL) overtuigd. “De plannen omvatten zoveel meer dan enkel een golfterrein. Ook de eigen inwoners zullen ervan kunnen genieten.”

“De vraag naar een tweede golfterrein is niks nieuws, hé. Er is al járen vraag naar. In de Royal Zoute Golf is er een lange wachtlijst. Dat er nu een omgevingsvergunning is afgeleverd, is dus zeker goed nieuws.” Burgemeester Piet De Groote (GBL) is opgelucht dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vrijdag een omgevingsvergunning toekende voor de bouwplannen van de tweede golf in Knokke-Heist. En wel om verschillende redenen, zegt de burgemeester.

“Kijk, één van de meest gehoorde opmerking die we in onze gemeente horen, is de vraag naar congresruimte. Dat zal aanwezig zijn op de terreinen. En dat is belangrijk als we Knokke-Heist willen voorbereiden op de komende decennia. We mogen deze trein niet missen”, zegt De Groote. “Wie de plannen in detail bekijkt, zal zien dat het een absolute meerwaarde zal zijn voor onze gemeente. Op alle vlakken.”

De Groote wijst erop dat het voor het gemeentebestuur altijd belangrijk geweest is dat het om een toegankelijk project gaat, en geen privéclub. “En dat zal het geval zijn”, zegt de burgervader. “Toeristisch moet dit een grote troef worden voor Knokke-Heist, want naast golfen zal je er ook kunnen fietsen, paardrijden of gewoon rustig verpozen. Natuur en groen spelen een belangrijke rol in het project. Denk ook aan de 20 hectare extra bos dat moet aangeplant worden. Het project is écht veel meer dan een golfterrein. En voor de duidelijkheid: ook de ‘gewone’ man zal er een balletje kunnen slaan.”

Boost voor lokale economie

Als de tweede golf er effectief komt, is Knokke-Heist volgens De Groote veel beter gewapend voor de toekomst. “Ik begrijp dat mensen sceptisch staan tegenover bepaalde veranderingen. Maar nogmaals: dit project is voor iedereen een meerwaarde. De congresruimte is zéér belangrijk. Die mensen blijven meestal meerdere dagen en brengen hun partner mee. Dat zorgt dan weer voor een boost voor de lokale economie. Weet je, er is al jaren vraag naar én een tweede golf én extra hotelkamers én congresruimte. Dit project omvat het alle drie ineens. Dan kan ik alleen maar gelukkig zijn als burgemeester.”

Maar, dat beseft ook Piet De Groote, een beroepsprocedure is altijd mogelijk. Ook al heeft Paul Gheysens een sterk dossier. “Ze komen tegemoet aan alle bedenkingen. Als er mensen met bezwaren zijn, roep ik iedereen op om rond de tafel te gaan zitten als volwassen mensen. Het heeft geen zin om steeds alles te willen blokkeren. We moeten denken aan de toekomst”, besluit Piet De Groote. (MM)