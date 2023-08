Brugse Erfgoedverenigingen geven strijd tegen woontoren niet op

Volgens de Stichting Marcus Gerards is het eindoordeel van UNESCO over het geplande Kaaidistrict in Sint-Pieters compleet negatief. “Wellicht zal CAAAP in haar plannen enkel de hoogte van de woontoren reduceren van 50 naar 30 meter. Maar UNESCO hekelt de gebrekkige stedenbouwkundige planning”, zegt voorzitter Andries van den Abeele.

Het Brugs stadsbestuur wil de wijk Sint-Pieters renoveren en heeft hiervoor het masterplan ‘Kaaidistrict’ opgesteld. In dat plan is er ruimte voor nieuwe kantoren en appartementen op de site-Lanssens. Projectontwikkelaar CAAAP heeft hiervoor een project uitgetekend, dat onder meer voorziet in een woontoren van 50 meter hoogte.

Advies

Voor die plannen is er nog geen omgevingsvergunning. Het Brugs schepencollege gaf een voorlopig ‘njet’ omdat UNESCO nog geen advies gegeven heeft over dit dossier. Urbanisatieschepen Franky Demon blijft het project genegen, onder de voorwaarde dat CAAAP zijn project aanpast naar het pas verkregen advies van UNESCO. De Brugse erfgoedverenigingen blijven zich verzetten tegen het project.

Andries van den Abeele, voorzitter van de Marcus Gerards Stichting, wijst erop dat UNESCO in zijn advies niet alleen de hoogte van het torengebouw veroordeelt, maar ook het geheel als stedenbouwkundig gebrekkig omschrijft, onder meer door het ontbreken van open ruimte.

Compensatie?

“Waarschijnlijk zal men vanuit de stad Brugge nu aanhalen dat men elders meer groen zal voorzien ter compensatie. Maar wat daarvan in huis zal komen ziet men genoeg in de mini-Manhattanwijk aan het station, die ooit “Groen Brugge” heette en waar zelfs geen sprietje gras, laat staan een boom is gekomen”, laakt Andries van den Abeele.

Het Brugs stadsbestuur heeft ook, zij het met vertraging, UNESCO om advies gevraagd over de Visienota Hoogbouw en over de ontwikkeling van het Kaaidistrict. Dat technisch verslag is nog niet klaar. “Nu al benadrukt de UNESCO de risico’s van toestanden die als precedent en voorbeeld kunnen dienen voor elders rond de stad”, zegt de voorzitter van Marcus Gerards Stichting.

Nieuwe bouwaanvraag

Er zal nu voor het afgewezen ontwerp een nieuwe gewijzigde bouwaanvraag moeten komen. Andries van den Abeele vreest dat alleen de hoogte van het gebouw van 50 meter tot 30 meter zal gereduceerd worden: “Maar dat is natuurlijk niet het enige bezwaar: dit hele ontwerp is vele keren te druk.”

“Waar een normale vloer/terreinverhouding 1 of maximum 2 bedraagt, mag men op het zicht van de maquette vermoeden dat het hier om een verhouding van minstens 5 gaat. Dat is een meer dan overdreven verdichting”, aldus de Bruggeling. Voor de Brugse erfgoedverenigingen is de strijd in dit dossier nog niet ten einde.

Raad van Vergunningsbetwistingen

Ook Ivan De Klerck van de vzw Bescherm Bomen en Natuur diende een bezwaarschrift in tegen het project: “Hoewel ons uitgebreid bezwaar tegen de hoogbouw op de site Lanssens juridisch sterk onderbouwd was, heeft de Stad Brugge al onze argumenten als ongegrond van tafel geveegd. Al onze punten werden zelfs niet behandeld!”

“Met zo’n uitspraak geeft de Stad pap in de mond aan CAAAP om beroep in te dienen bij de Provincie en hun gelijk te halen. Wij kunnen zelf niet tussenkomen omdat het een weigering is. De aanvrager CAAAP zal hoogstwaarschijnlijk beroep indienen bij de Provincie en waarschijnlijk hun gelijk halen. Wij zelf kunnen ons hier niet verdedigen. Daarna begint voor ons pas de eerlijke strijd, als wij beroep kunnen indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.”

