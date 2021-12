Brugs militair hospitaal wijkt voor 76 appartementen, 4 woningen en 6 handelspanden

Op de site van het oud militair hospitaal langs de Peterseliestraat in Brugge maakte sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo werk van de realisatie van 76 appartementen, 4 woningen en 6 casco handelspanden. “Met onder meer nieuwe buurtwinkels moet dit project een nieuwe impuls geven aan de wijk Sint-Anna”, zegt projectverantwoordelijke Nathalie Haegheman van Vivendo.

De ruime militaire site, met aanvankelijk een hospitaal en later administratieve diensten van Defensie langs de Peterseliestraat, staat al sinds 2009 leeg en enigszins te verkommeren. Maar daar komt verandering in, want sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo werkt samen met Groep 3 – voor de nieuwbouw – en Architecten LMS Vermeersch – voor de renovatie – aan een project met 76 huurappartementen, 4 huurwoningen en 6 handelspanden in casco. Het studiebureau Lobelle, uit Varsenare, staat in voor de omgevingsaanleg. De hele site, in de nabijheid van andere historische domeinen met ruime binnentuinen zoals het Grootseminarie, Ter Potterie en het Engels Klooster, kent een rijke historiek met een hoofdgebouw dat werd opgetrokken van 1896 tot 1872 naar het ontwerp van architect Hendrik Beyaert. “Het volledig ommuurde militaire hospitaal is van het zogenaamde paviljoentype, wat destijds typisch was voor de hospitaalarchitectuur”, verduidelijkt Nathalie Haegeman, projectverantwoordelijke Nieuwbouw bij Vivendo. “Vanaf het midden van de 19de eeuw was men ervan overtuigd dat onzuivere lucht verantwoordelijk was voor de verspreiding van ziekten. Ziekenzalen werden ook daarom in een groene omgeving gebouwd, met grote hoge vensters voor een goede verluchting.”

Geschiedenis

Het hoofdgebouw op de site stond op een perceel van 8.352 vierkante meter, maar in 1922 werden er aanpalende gronden aangekocht waarop loodsen gebouwd werden. Zo kwam de totale oppervlakte van deze militaire site op 13.047 vierkante meter. Het gebouw fungeerde als ziekenhuis tot kort na de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 1951 werd het in gebruik genomen door administratieve eenheden van het Belgisch leger. Tussen 1972 en 1974 vond er een volledige modernisering van het kwartier plaats en sinds 2009 staat het dus leeg. “De originele, waardevolle bouwwerken op de site werden behouden om te renoveren. In het te renoveren gebouw komen op het gelijkvloers maximaal zes handelspanden om te verhuren”, gaat Nathalie Haegeman van Vivendo verder. “Als sociale huisvestingsmaatschappij verhuren wij normaal gezien geen handelspanden, maar dit is op specifieke vraag van de Stad Brugge. In de onmiddellijke omgeving zijn immers niet veel handelspanden en met al die nieuwe woongelegenheden is dit belangrijk.”

Historisch karakter

“Op de bovenliggende verdiepingen komen 24 appartementen en in het historische pand ernaast, dat ook behouden blijft, realiseren we 4 huurwoningen”, vult werfleider Nick Dildick aan. “Het nieuwbouwproject, dat losgekoppeld van de renovatie wordt opgevat, omvat 52 appartementen. Door die loskoppeling blijft het historisch karakter behouden en zal het bestaande stadslandschap buiten de straatmuren ook niet wijzigen. Bovendien wordt er maximaal ondergronds parkeren voorzien om de open ruimte te behouden. Tussen de nieuwbouw en de uiterste tuinmuur komt een groene parkzone.” De oplevering van het nieuwe woonproject is voorzien tegen het najaar van 2023.

