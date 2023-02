Brugge verbiedt de bouw van kantoren bij de beschermde Zandwegemolen

Er mogen geen kantoren komen vlakbij de beschermde Zandwegemolen in Sint-Pieters. Dat heeft het Brugs stadsbestuur beslist. Een projectontwikkelaar wou het moment in een gloednieuw kantorencomplex langs de Oude Oostendse Steenweg incorporeren.

Het Brugs stadsbestuur verleent geen vergunning voor de realisatie van de nieuwe kantoren. Urbanisatieschepen Franky Demon motiveert de beslissing als volgt: “De Zandwegemolen is beschermd als monument en we hebben geoordeeld dat het aansluitende meerlagige nieuwbouwvolume de belevingswaarde van het monument aantast. Daarom is het van belang dat het volume gereduceerd wordt en er een grotere afstand tussen de molenromp en de nieuwbouw wordt gecreëerd.”

“De footprint van de nieuw te realiseren bebouwing is op heden vrij zwaar en dekt nagenoeg het volledig perceel. De plannen voorzien immers een ondergrondse parking, die nodig is voor het programma dat men bovengronds wenst te realiseren. Bijgevolg wordt de ruimtelijke draagkracht van het perceel wordt overschreden”, aldus de urbanisatieschepen.

Toch laat het stadsbestuur nog een opening voor een aangepast, minder ingrijpend project. Franky Demon: “Een kleinere footprint, zowel ondergronds als bovengronds zou resulteren in een kwalitatievere groenaanleg in volle grond en een betere waterhuishouding.”

Masterplan Molenerf

Met die beslissing geeft het Brugs schepencollege gehoor aan de bezwaarschriften die tijdens het openbaar onderzoek ingediend werden. Volgens Franky Demon zijn de plannen van de projectontwikkelaar voor de Zandwegemolen trouwens niet in overeenstemming met het Masterplan Molenerf. Dat voorziet een socio-medische campus in de schaduw van het ziekenhuis AZ Sint-Jan: “Die kantoren hebben geen enkele link met de socio-medische campus.”