Bouwvergunning voor kmo-park Kalvariestraat is definitief

De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van een nieuw kmo-park in de Kalvariestraat in Marke is door de stad Kortrijk definitief afgeleverd. Er was geen enkel beroep. Bouwheer is projectontwikkelaar Hercull uit Kortrijk. “We plannen de bouw van 13 kmo-units voor kleine zelfstandigen en 3 atelierwoningen”, zegt Maarten Allijns.

De site is 12.000 vierkante meter groot. In totaal zou slechts 34 procent van die oppervlakte bebouwd worden. “De vervallen site van de gewezen boekbinderij Delabie zal plaats maken voor een duurzaam en groen project dat perfect zal aansluiten op achteraan het Preshoekbos. Daarnaast leggen we een nieuw fietspad aan dat de veiligheid van de schoolgaande jongeren ten goede zal komen.”

Het bedrijvenpark krijgt de naam Mercuriuys. Het komt er niet zomaar want de oppositiepartij CD&V deed in juni tijdens de Kortrijkse gemeenteraad het voorstel om er een woonzone te creëren. Het voorstel werd door de gemeenteraad weggestemd. Schepen van Stedenbouw Wout Maddens (Team Burgmeester) counterde toen het voorstel door te stellen dat er in onze provincie al een gapend tekort is aan KMO-units.

Fietspad

Hercull wil een verloederde site volledig herwaarderen. Opmerkelijk is de aanleg van een nieuw fietspad. “Vanaf dag één zijn we in gesprek gegaan met de school over hoe zij de herontwikkeling zagen. Hun belangrijkste voorwaarde was dat er een kwalitatief fietspad zou komen, dus nemen we die wens ter harte. Ook met de buurtbewoners gingen we in gesprek in december, en daar waren alleen maar positieve geluiden te horen.”

Voor het ontwerp zorgt Markland architecten uit Kortrijk. Het werd in 2018 opgericht door Dennis Delvael, Kevin Huysentruyt en Steven Vanwildemeersch. Voor de omgevingswerken zorgt burO Groen uit Roeselare voor het ontwerp

Er gaat ook een hele geschiedenis verloren, want de boekbinderij haalde net de vijftigste verjaardag niet. Delabie Books werd in 1968 gesticht, toen Gabriël Delabie een registerboekbinderij overnam in de Kanonstraat in Kortrijk. Het bedrijf verhuisde enkele jaren later naar de Kalvariestraat in Marke. Tijdens de topjaren werkten in het familiebedrijf tot 60 mensen en werden er jaarlijks tot 5 miljoen boeken ingebonden. De huidige zaakvoerder was Stefan Delabie, de zoon van Gabriël Delabie. (EDB)