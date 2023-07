Bouwvallig schoolgebouw van De Graankorrel in Wervik wordt vroeger gesloopt

Er is vrij snel een oplossing voor de problemen in de kleuterschool van De Graankorrel in de Grauwe Zusterstraat in Wervik. Het ‘Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs’ (AGION) zette het licht op groen om, gezien de omstandigheden, de afbraak van het bouwvallig gebouw achteraan vervroegd te slopen. Na de afbraak komen er klascontainers, in afwachting van de nieuwbouw.

Voor de ouders en buurtbewoners is er dinsdagavond een infovergadering in GC Forum in de Speiestraat. De kleuterschool werd twee weken voor het einde van het schooljaar onmiddellijk gesloten wegens steeds meer scheuren in de muren. De eerste dag was er noodopvang vlakbij in de stadszaal Oosthove.

Klassen leeggemaakt

In samenwerking met de stad kwam er een tijdelijke oplossing. Het tweede en derde kleuter kreeg les in Oosthove, de peuters en het eerste kleuters. De peuters en het eerste kleuter kregen les in de buitenschoolse kinderopvang Sloeber in de Akademiestraat.

In het bouwvallig schoolgebouw waren er drie kleuterklassen en die zijn ondertussen allemaal leeggemaakt. Ook elektriciteit en gas is er afgesloten.

De vervangingsnieuwbouw kadert in het masterplan van De Graankorrel. De vraag om subsidies staat op de lange wachtlijst bij AGION. Coördinerend directeur Christophe Verleene en het schoolbestuur hopen met het toekennen van de subsidies een gunst te bekomen. Afwachten dus op een signaal vanuit Brussel. (EDB)