Bouwpromotor begint onaangekondigd met werken aan omstreden appartementencomplex in Heule

Een nieuw hoofdstuk in de saga rond het bouwproject Maïsveld in de Bozestraat in Heule. Bouwmaatschappij Hyboma uit Kortemark begon woensdag onaangekondigd aan de werken om een appartementencomplex neer te poten op een stuk braakliggende grond tussen de Molen- en Bozestraat. De bouwmaatschappij kocht de bouwgrond afgelopen najaar over van projectontwikkelaar Imroder. Die laatste trok in april vorig jaar de stekker uit het project wegens een gebrek aan interesse.

De ontwikkelaar uit Sint-Martens-Latem had oorspronkelijk plannen om een bouwproject met 44 appartementen, 89 gedeelde fietsparkeerplaatsen, 55 ondergrondse en zes bovengrondse parkeerplaatsen neer te poten in de Bozestraat. Die goedkeuring kwam er niet zonder horten of stoten. In totaal werden er liefst 740 bezwaren ingediend tegen de bouw van project Maisveld.

Enerzijds waren de buurtbewoners de uitstraling van de verschillende wooneenheden niet genegen. “Ze passen niet in het karakter van de residentiële buurt en zullen voor allerlei overlast zorgen”, aldus enkele wijkbewoners tijdens het openbaar onderzoek. Anderzijds zette het aansnijden van extra groene ruimte in het al sterk verstedelijkte Heule kwaad bloed. Ondanks al die kritiek verkreeg Imroder in 2021 toch de nodige vergunningen om de 44 appartementen neer te poten op het maisveld aan de Bozestraat.

Medio 2023 besliste Imroder om – ondanks die vergunning – de projectgrond met bijbehorende vergunning te koop aan te bieden. Volgens hen omwille van strategische redenen, al bleek volgens ingewijden dat er ook gewoon te weinig interesse was en de bouwkosten intussen fors opgelopen waren. Een voorstel van Groen om de projectgrond op te kopen en om te vormen tot een stadspark, werd naar de prullenmand verwezen.

Onaangekondigd

De buurtbewoners schrokken zich deze week een hoedje. Na maanden van radiostilte begon bouwmaatschappij Hyboma uit Kortemark zonder de buren in te lichten met de voorbereidende werken. Aangezien ze ook de vergunning van Imroder ‘overnamen’ kan Hyboma diens plannen gewoon doorzetten.

“Eind december kreeg de stad te horen dat Imroder de grond had verkocht aan Hyboma, een bouwfirma uit Kortemark die van plan was om de vergunde verkaveling toch te realiseren. De vergunning is een zakelijk recht waarbij de stad geen impact heeft op wie de vergunning uitvoert. Maar ik vroeg hen om zeer duidelijk te communiceren over hun plannen naar de buurt toe, omdat ik wist hoe gevoelig het project ligt”, zegt schepen van Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester). Pieter Soens van oppositiepartij CD&V is kritisch. “CD&V aanvaardt het niet dat er zonder enige vorm van overleg of info een slapende verkavelingsvergunning zomaar wordt geactiveerd na maanden van stilzwijgen”, klinkt het.

Informatieavond

Hyboma laat weten dat er binnen afzienbare tijd ook een infoavond voor de buurt georganiseerd zal worden waarop de exacte plannen uit de doeken gedaan zullen worden. Het zou nu voorlopig enkel gaan om grondwerken. De échte bouwwerken starten pas na dat infomoment. Volgens Hyboma is er ook al heel wat interesse in het project uit de buurt. (JF)