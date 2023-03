Bouwproject in Ardooise Rozenstraat nadert de voltooiing

De Rozenstraat in het centrum van de gemeente Ardooie is reeds een tijdje een gigantische werf. Zowat de hele linker kant van de straat, komende uit de Tulpenstraat, is met de grond gelijk gemaakt en de weder opbouw nadert de voltooiing.

De Rozenstraat is een deel van de bloemenwijk en deze wijk is halverwege de zeventiger jaren gebouwd. Zowat de helft van de straat zijn huurwoningen die door bouwmaatschappij De Mandel te huur werden aangeboden. Het zijn deze woningen die nu in een ander concept worden herop gebouwd. Er zijn meer woningen, maar kleiner in oppervlakte.

De Mandel was van oordeel dat er twaalf woningen aan renovatie toe waren. Architect Verstraete werd belast met het ontwerp voor de vervangingsbouw en de NV Dammen moet voor de heropbouw zorgen. De twaalf woningen worden nu vervangen door zeventien totaal vernieuwde woningen.

De bewoners kregen een andere, voorlopige woning, aangeboden. Maar naar we vernemen zal niet iedereen terugkeren naar de Rozenstraat. De buurt zal er dus anders uitzien.