Bouwplannen zorgen voor opschudding

De boerderij in de Moorselestraat die al een tijdje aan het verkommeren is, maakt plaats voor een nieuw woonblok met dertien wooneenheden. Tot spijt van de buren verdwijnen, met de boerderij, heel wat bomen, maar er blijkt toch nog wat meer aan de hand.

Tot 19 november mochten er bezwaren aangetekend worden tegen de plannen om dertien wooneenheden te bouwen op de plaats waar nu nog een boerderij staat te vervallen op de hoek van de Moorselestraat en de Wilgenstraat. En of er bezwaar werd aangetekend. De buren zijn er niet over te spreken dat er opnieuw een stukje natuur verdwijnt. En dat er in de plaats dertien wooneenheden komen met evenveel parkeerplaatsen. Wat opmerkelijk veel is op zo’n beperkte ruimte.

Bovendien zijn deze plannen volgens sommige buren in strijd met het huidig plan van aanleg. Terwijl de huizen verderop in de Moorselestraat acht meter van de rooilijn staan, wordt hier het BPA veranderd om op de rooilijn te kunnen bouwen.

Hoezo, groenzone?

Voor het jonge koppel dat, aanpalend aan de boerderij, een nieuwe woning bouwt in de Wilgenstraat zijn die plannen wel een bron van heel wat zorgen. Zij gingen ervan uit dat het deel van het perceel waarnaast ze bouwden groenzone was. Nu blijkt dat daar toch wooneenheden mogen gebouwd worden. Bovendien komt de parking voor de nieuwe bewoners gedeeltelijk voor hun huis, daar waar nu de Wilgenstraat zich sterk verwijdt. Blijkbaar wordt daar een stuk van de openbare weg ingenomen voor het nieuwe woonproject.

De buren wachten nog om officieel te reageren tot ze een antwoord hebben ontvangen van de dienst Stedenbouw van de gemeente. (SL)