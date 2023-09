Bouwgroep Monument uit Ingelmunster restaureert Notre-Damekathedraal van Ho Chi Minhstad

Vlaams minister-president Jan Jambon heeft zaterdag een bezoek gebracht aan de Notre-Damekathedraal in Ho Chi Minhstad. De kathedraal wordt volop gerestaureerd door Group Monument uit Ingelmunster. Het gaat om het eerste project van de bouwgroep in Azië. Omdat alle materialen vanuit Antwerpen worden verscheept, gaat het om een huzarenstukje van bouwtechnische en logistieke organisatie. “Group Monument toont hiermee dat het zelf een monument is van vakmanschap”, aldus Jambon.

Monument Group uit Ingelmunster heeft doorheen de jaren een reputatie opgebouwd als toonaangevend bouwbedrijf op het vlak van restauratie of renovatie van (kunst)historische gebouwen. De bouwgroep is vooral bekend van werven in de Benelux en Frankrijk, gaande van het stadhuis van Antwerpen tot de Notre-Damekathedraal in Parijs. Maar sinds enkele jaren is de groep ook actief op meer dan 9.000 kilometer van de thuisbasis, meer bepaald in het Vietnamese Ho Chi Minh-stad.

De basiliek van Ho Chi Minhstad werd tussen 1877 en 1880 door Franse kolonisten gebouwd en heeft twee klokkentorens van elk 58 meter hoog. “Het gebouw was aan renovatie toe. Eerst werd er samengewerkt met een lokale aannemer, maar dat liep niet helemaal zoals het moest en omdat men de werken wilden laten uitvoeren volgens Europese maatstaven, is men bij ons terechtgekomen”, legt ceo Pieter De Poorter uit.

Na een jaar voorbereiding werd in 2020 gestart met de werken. Maar omdat alle materiaal, inclusief de steigers maar ook de afgewerkte en niet-afgewerkte bouwmaterialen (staal, steen en hout), vanuit Vlaanderen wordt verscheept, gaat het om een logistiek huzarenstukje. Alles moet tot in de puntjes voorbereid worden, onder meer met behulp van 3D-scans.

“De klimatologische omstandigheden zijn een andere grote uitdaging”, zegt projectverantwoordelijke Robin Deketelaere. “Het warme, vochtige weer en de zure regen hebben hun impact op de materialen”, klinkt het.

Jan Jambon bezocht de werken van Monument. © BELGA

De coronapandemie heeft wat vertraging veroorzaakt, maar zonder verdere tegenslagen zou de restauratie van de buitenkant in 2028 moeten rond zijn. Nadien is het de bedoeling om de binnenkant van het gebouw aan te pakken, maar die werken zijn wat minder ingrijpend.

Vlaams minister-president Jambon toonde zich sterk onder de indruk van de restauratiewerken, van de logistieke aanpak en het gebruik van innovatieve technieken. “Hiermee toont Group Monument zichzelf een monument van vakmanschap”, aldus de Vlaamse regeringsleider. Volgens Jambon werpt de bouwgroep zich met dit project ook op als een “absolute wereldspeler” voor dit soort projecten.

Het bezoek van Jambon aan de gerestaureerde kathedraal is volgens Eve Devoldere, vertegenwoordiger van Flanders Investment & Trade (FIT) in Vietnam, het perfecte sluitstuk van de vijfdaagse economische missie in Vietnam. “Dit is een heel mooi voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen Vietnam en een Vlaams bedrijf”, zegt Devoldere.

Minister-president Jambon vliegt zaterdagavond terug richting België, waar hem de begrotingsbesprekingen en de voorbereiding van de Septemberverklaring wachten.

© BELGA

Lees ook…

Monument Group uit Ingelmunster restaureert Notre Dame-kathedraal in Vietnam: “Dit wordt ons visitekaartje in Zuidoost-Azië” – KW.be