Bouwbedrijven minder productief door hitte, zegt Confederatie Bouw

Bij temperaturen van 35 graden of meer geeft een vijfde van de Belgische bouwbedrijven aan dat ze hun activiteiten moeten stilleggen. Zes op de tien laat weten dat ze in dat geval maar half zo productief zijn. Dat blijkt uit een bevraging van Confederatie Bouw bij 233 aannemers en installateurs. Bij langere periodes van hitte kunnen er dan “gevolgen zijn voor de eindklant”, zegt Niko Demeester, CEO van Confederatie Bouw.

Hoge temperaturen hebben een invloed op de werking van bouwbedrijven. Zo moeten werknemers meer pauzes nemen of vroeger stoppen en zijn er bepaalde materialen, zoals lijm, mortel, beton en verf, die bij heel hoge temperaturen onbruikbaar worden.

Bij temperaturen tussen de 25 en 29 graden blijft dat ‘”productiviteitsverlies” vrij beperkt, zo blijkt uit de bevraging. Wanneer de thermostaat daarentegen 30 graden of meer aantikt, geeft negen op de tien bouwbedrijven aan dat er tot 25 procent productiviteitsverlies is.

50 procent productiviteitsverlies

Bovendien spreekt een vijfde van de bevraagde bouwbedrijven over een stillegging van de activiteiten, zoals dakwerken, wegwerkzaamheden en buitenwerk, bij temperaturen van meer dan 35 graden. Zes op de tien geeft aan dat er in dat geval zowat 50 procent productiviteitsverlies is.

“Als dat aantal zeer warme dagen nog beperkt blijft, zal de impact ervan op het op tijd klaar zijn van de bouwwerken eerder miniem zijn, maar indien we met steeds langere periodes van hitte geconfronteerd zullen worden, kunnen er wel gevolgen zijn voor de eindklant”, zegt Niko Demeester, CEO van Confederatie Bouw.