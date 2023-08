Bouwbedrijf dient aanvraag in voor bouw van acht nieuwe woningen op site waar vroeger firma Wertin in Wervik uitbrandde

Op de plaats waar heel lang geleden de firma Wertim in de Rapetstraat in Wervik volledig uitbrandde, komen er acht nieuwe woningen. Baptiste Masschelein van LPVH Construct uit de Ieperstraat in Menen heeft daarvoor bij de stad een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.

De zware brand bij Wertim woedde in 1996. Wertim produceerde ramen en deuren in hout en aluminium. Marc Devos en zijn zus Monique bouwden na de brand een nieuw bedrijf op aan de industriezone van Komen.

De site tussen de spoorweg en de Rapetstraat wordt nu gebruikt door een landbouwer aan de overkant. Over de aanvraag loopt tot en met 26 augustus een openbaar onderzoek en kan iedereen tot dan vragen, opmerkingen of bezwaar indienen. (EDB)