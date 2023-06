Bouw van grote laad- en loskraan aan Laebens Logistics langs kanaal Bossuit-Kortrijk zal twee weken duren

Sinds woensdag is het jaagpad langs het kanaal Bossuit-Kortrijk aan Laebens Logistics opnieuw afgesloten. Men bouwt er een grote kraan om schepen te kunnen lossen en laden. De hinder duurt zo’n twee weken.

Het bedrijf voert momenteel infrastructuurwerken uit met het oog op de inrichting van een overslagcentrum, wat meer vervoer op de waterweg moet stimuleren en het drukke verkeer op wegen moet helpen ontlasten.

Specifieke rol

“De firma Laebens Logistics zet in op duurzaam transport over het water en zal daarom als belangrijke klant van onze waterwegen in de toekomst meer en meer gebruik maken van de waterweg voor haar logistiek. Om dit voor te bereiden, richten ze momenteel het overslagcentrum aan het jaagpad in Zwevegem in. Om deze werken te kunnen uitvoeren moet er sinds 31 mei een tweetal weken een grote kraan geïnstalleerd worden waardoor de doorgang tijdelijk moeilijker wordt”, vertelt Liliane Stinissen van De Vlaamse Waterweg nv. Volgens haar vervullen jaagpaden een specifieke rol in de beheer- en economische functie van waterwegen.

“Een jaagpad moet namelijk toelaten om de waterwegen te beheren en te onderhouden. Het maakt tevens economische bedrijvigheid langs het water mogelijk door ruimte te bieden voor overslagactiviteiten en toegang tot schepen en bedrijventerreinen te bieden. Dit maakt het jaagpad in eerste instantie een dienstweg. Daarnaast biedt het ook ruimte voor medegebruik door recreanten en sportliefhebbers en als weg voor functionele verplaatsingen.”

Overslag

In Zwevegem ter hoogte van de firma Laebens Logistics wordt het jaagpad gebruikt voor het laden en lossen van schepen, maar er komen dagelijks ook heel wat fietsers en voetgangers langs. “Dit zorgt voor veiligheidsrisico’s. In overleg met firma Laebens, de gemeente Zwevegem, de provincie en De Vlaamse Waterweg is daarom besloten om het jaagpad na deze infrastructuurwerken ook tijdens overslag van het bedrijf af te sluiten met poorten”, aldus Liliane Stinissen. Er werd voorzien in aangepaste en duidelijke signalisatie. Er staan klapborden aan weerszijden van het afgesloten stuk jaagpad die aantonen dat de poorten open of dicht zijn. Het ene bord bevindt zich ter hoogte van de Otegemstraat. Het andere staat op de kruising van de Deerlijkstraat met het jaagpad. Men dringt erop aan de omleiding te respecteren en geen veiligheidsrisico’s te nemen door zelf de poorten te openen en toch door te rijden.