Bouw van eerste gasloos zwembad in ons land gaat van start: “We boren tot 1.250 meter diep voor warmte”

Vrijdagmorgen werd symbolisch de eerste steen gelegd van het nieuwe zwembad in Bredene in het bijzijn van de burgemeester en enkele schepenen. In mei startten de voorbereidende werken al, maar nu is de bouw echt begonnen. “Het zwembad zal verwarmd worden dankzij unieke geothermische boringen tot 1.250 meter diep”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit).

Vrijdag werd het officiële startschot gegeven, maar in werkelijkheid is de bouw aan het nieuwe zwembad al gestart. Je kan er niet meer naast kijken: in recreatiedomein Grasduinen bevindt zich een diepe put waar het zwembad binnenkort gebouwd zal worden. “Het wordt bovendien het eerste gasloze zwembad- en sportcomplex van ons land”, duidt de burgemeester. Het gebouw, het zwembadwater en de sanitaire ruimtes zullen verwarmd worden via geothermie en warmtepompen.”

Vier Eiffeltorens diep

Via geothermie zal warmte uit de bodem onttrokken worden en via elektrische warmtepompen over het volledige gebouw verspreid worden op lage temperatuur. “Een gespecialiseerde Zwitserse firma zal daarvoor boringen uitvoeren tot maar liefst 1.250 meter, te vergelijken met vier Eiffeltorens”, pikt Diether Thielemans, directeur bij zwembadgroep LAGO, in. “Het dak komt dan weer vol met zonnepanelen te liggen. De energieproductie, samen met de geothermie, zorgt ervoor dat het zwembad volledig elektrisch kan draaien. Per bezoeker wordt er vijftig procent minder energie verbruikt dan bij een klassiek zwembad.”

“De duikersclubs zullen in Bredene kunnen blijven”

Het Bredense zwembad wordt veel meer dan een zwembad. Het zal een sportbad tellen van 25 meter en een fitnessruimte van 520 m². Er komt tevens een interactief binnenbad voor de kleinsten, een instructiebad met beweegbare bodem, een wildwaterbaan, lagune, een speelkreek en er is een Triple Slide om langs te glijden. “We hebben ondertussen ook een overeenkomst met LAGO over de diepte voor de duikersclubs”, legt de burgemeester uit. Een gedeelte zal 40 centimeter dieper zijn zodat hier brevetten afgelegd kunnen worden. De duikersclubs kunnen dus in Bredene blijven.”

200.000 zwembeurten per jaar

Er komt ook een welnesszone en er is buiten plaats voor tennis, padel en pickleball. 8450Anders, het vroegere Groen Bredene, vreest echter een financieel fiasco als er geen 200.000 zwembeurten per jaar worden gehaald. “We zijn ongerust, want er zijn wel degelijk exploitatierisico’s”, stelt voorzitter Bruce Verburgh. “Het blijft onduidelijk of de gemeente buiten schot blijft bij slechte cijfers, gelet op de recente gebeurtenissen bij LAGO Kortrijk-Zwevegem. De bouw kost de gemeente een kleine 2 miljoen euro per jaar. In de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente werd een streefcijfer van 200.000 zwembeurten opgenomen op jaarbasis. Als we de cijfers van het zwembad Ter Polder bekijken, merken we dat daar niet meer dan 65.000 mensen per jaar gaan zwemmen.”

Werkgelegenheid

“We verwachten hier een pak meer bezoekers dan in het huidige zwembad, want hier is zo veel meer te doen dan alleen maar zwemmen”, reageert Vandenberghe. “Er zijn bezoeken geweest aan andere LAGO-projecten en van ’s morgens tot ’s avonds is daar volk aanwezig. We hebben een visie op lange termijn en de oppositie gaat heel kort door de bocht. We moeten knopen doorhakken en onze verantwoordelijkheid opnemen en dat is wat we doen. We zorgen dat zowel inwoners als toeristen hier winter en zomer terecht kunnen. En het nieuwe zwembad zorgt voor werkgelegenheid.”