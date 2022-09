Bouw stormmuur zeedijk gaat maandag van start in Blankenberge

Op maandag 3 oktober start het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) met de bouw van een stormmuur op de Blankenbergse zeedijk. De werken duren tot eind maart.

De stormkering wordt ingericht aan de zeezijde van de wandelweg en zal zich uitstrekken van aan de vuurtoren tot aan de Van Praethelling. Momenteel biedt de zeedijk, in combinatie met het strand op die locatie, te weinig bescherming tegen het overslaande water bij extreem zware stormvloed.

“Een lage stormmuur in architectonisch beton dat aansluit bij de materiaalkeuze van de nieuwe havenrondgang, moet dat in de toekomst verbeteren. Daar de muur amper 40 cm hoog is, zal ze ook dienst kunnen doen als zitbank; een extra troef voor inwoners en bezoekers die even willen verpozen na een deugddoende wandeling”, zegt burgemeester Björn Prasse (Open VLD).

Fases

De zone van de werken strekt zich uit van aan de vuurtoren tot aan de Van Praethelling. “De werken starten aan de Van Praethelling en schuiven gefaseerd op richting de havengeul. De aannemer zal de werfzone telkens afbakenen met hekkens. Aansluitend wordt ook de bestaande zeedijkbevloering in de uitgravingszone hersteld”, aldus Prasse.

De werken zullen enkel plaatsvinden overdag en op werkdagen. De hinder voor omwonenden zou dus beperkt moeten blijven, al kan er wel tijdelijke overlast zijn door het werfverkeer. Doorgaand verkeer op de rijweg blijft tijdens de werken steeds mogelijk.