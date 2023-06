Bouw parkeergebouw Waregem Expo gestart

Aan Waregem Expo langs de Zuiderlaan is de bouw van de nieuwe parkeertoren gestart. Verspreid over vier verdiepingen komen er 339 plaatsen.

Op de site van Waregem Expo, aan de zijde van de oefenvelden van SV Zulte Waregem, werd een deel van de parking onlangs opgebroken. Nu het Waterfront-project dat de twee woontorens en het Parkhotel omvat bijna afgerond is, heeft de bouwheer ION/Steenoven de bouw van het nieuwe parkeergebouw opgestart. De realisatie van de parkeertoren komt er als compensatie voor de parkeerplaatsen die verdwenen met de komst van de woontorens Ascot en Windsor een knipoog naar de Britse paardenraces en dus onvermijdelijk Waregem Koerse. Op de plaats waar de gebouwen neergepoot zijn, waren er vroeger parkeerplaatsen.

Vier verdiepingen

De nieuwe parkeertoren zal bereikbaar zijn via de bestaande parking en krijgt een uitrit naar de Zuiderlaan. Het gebouw bestaat uit vier verdiepingen, die via hellende vlakken met elkaar in verbinding staan. Elk hellend vlak telt ongeveer 48 parkeerplaatsen, goed voor 339 in totaal. De stad Waregem krijgt 150 plaatsen, die openbaar toegankelijk zijn. De overige 189 parkeerplekken worden beheerd en verhuurd door de bouwheer. De bouw van de 13,5 meter hoge betonnen toren, die uitgerust wordt met een houten lamellenstructuur, moet begin 2024 afgerond zijn. Een kostenplaatje wordt niet bekendgemaakt. (PNW/gf)