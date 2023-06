Bouw nieuwe accommodatie op domein de Raveschoot: “Gekozen voor functioneel en modern gebouw”

Eind deze maand gaan de bouwwerken van start voor de nieuwe jeugd- en sportaccommodatie op domein de Raveschoot in Olsene. De huidige gebouwen blijven tijdens de werken nog in gebruik. Er komt ook een tijdelijke oplossing voor CP-voetbalploeg Red Stars in wiens kantine vorige maand brand gesticht werd. De werken zijn geraamd om 2,3 miljoen euro.

“Het huidige gebouw is volledig verouderd”, erkent schepen van Jeugd Michaël Vandemeulebroecke (Open Zulte). “We zullen het vervangen door een duurzame, nieuwe accommodatie. We hebben gekozen voor een laag en rechthoekig gebouw met veel glaspartijen en zonder overbodige luxe: functioneel en modern. Domein de Raveschoot wordt de thuis van jeugdbewegingen KSA en Chiro Olsene, de speelpleinwerking, de voetbalinitiatieven Red Stars en Atletico, de opvang van Dier onder Dak en de hondenschool De Leievrienden. Ook Jeugdhuis ’t Sloef krijgt er een nieuw onderdak en er komt een polyvalente zaal die voor alle gebruikers van het gebouw beschikbaar zal zijn.”

Hinder

Het oude gebouw zal pas gesloopt worden als het nieuwe klaar is. De verenigingen kunnen hun werking dus gewoon verderzetten, al is enige hinder te verwachten tijdens te werken. Het tennisveld achter de lokalen wordt ontoegankelijk en de looppiste wordt onderbroken. Het einde van de werken is voorzien na de zomer van volgend jaar.

Begin deze maand werd op het terrein brand gesticht in het oude lokaal van de rugbyclub. Daar zou in september Red Stars van start gaan, een voetbalploeg voor kinderen met een motorische beperking. Na een overleg met de gemeente bekijkt Red Stars of het een tijdelijke constructie kan plaatsen die als kantine kan dienen tot de nieuwbouw klaar is. Het onderzoek naar de brandstichting loopt en de politie voert extra patrouilles uit in de buurt. Bij de nieuwbouw zullen camera’s geïnstalleerd worden, dit was al gepland voor de brandstichting. (JF)