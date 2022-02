Bouw nieuw kmo-park in Lieverstede Oostkamp van start

In maart start de bouw van een nieuw kmo-park Boostkamp op de bedrijvenzone Lieverstede in Moerbrugge, Oostkamp. Het is Projectontwikkelaar Global Estate Group die de beperkte ruimte van 1,5 hectare wordt uiterst efficiënt zal benutten voor dertien nieuwbouwunits en het behouden van de twee bestaande gebouwen.

Aan de Legeweg in Moerbrugge komt binnenkort een modern kmo-park met ruimte voor zestien ondernemingen. Projectontwikkelaar Global Estate Group uit Oostkamp gaat een terrein op de westelijke uithoek van bedrijvenzone Lieverlede herontwikkelen. Zo krijgt de lokale economie de kans om nog verder te groeien.

De twee bestaande gebouwen, van ca. 1000 m² en 2400 m² groot, blijven staan. In het kleinste van de twee huisde vroeger vatenwasserij Dumon. Het grotere gebouw ernaast wordt nu opgesplitst in twee units. In een van de twee blijven de vroegere eigenaars, Group Van Damme en Stichting Kunstboek, gevestigd. Achter de bedrijfsgebouwen komen er nog dertien units van 200 à 300 vierkante meter bij. De totale oppervlakte van de nieuwbouw bedraagt bijna 3.500 m².

“Toen we de plannen voor de site uittekenden, hebben we vooral nagedacht over hoe we op dit relatief kleine perceel zoveel mogelijk ruimte konden creëren voor lokale ondernemingen. De vraag naar bedrijfsgebouwen in de regio in Oostkamp is enorm, dus vonden we het erg belangrijk om efficiënt om te springen met de schaarse ruimte. We zijn dan ook heel blij dat we met dit project uiteindelijk 16 ondernemingen een uitvalsbasis kunnen bieden”, vernemen we van Kathleen Dewulf, CEO Global Estate Group.

“Deze kleinere nieuwbouwunits laten lokale ondernemers toe om te investeren in een bedrijfspand op maat van hun zaak. De gebouwen voldoen aan de strengste isolatie- en duurzaamheidsnormen. Ook op de lange termijn is een unit in dit nieuwe kmo-park dus een goede investering.”

Grote vraag naar kmo-units

Het is niet de eerste keer dat de Oostkampse projectontwikkelaar een bedrijvenpark bouwt in de regio. Ook in Waardamme, staat sinds kort een nieuw kmo-park. De vraag naar kmo-units in de streek blijkt alvast groot. “Oostkamp is een ondernemende gemeente en dé economische magneet in de Brugge-Zuid-gordel. Ik hoor regelmatig bedrijven die op zoek zijn naar panden aangepast aan een efficiënte bedrijfsvoering.”

“Omdat er zo weinig bedrijfsgronden zijn, is het zeer belangrijk om met de beschikbare ruimte zo doeltreffend mogelijk om te gaan. Ik ben dan ook als burgemeester, bevoegd voor ruimtelijke ordening en economie tevreden dat op Boostkamp meer dan tien bedrijven hun nieuwe stek zullen vinden. Ik daag hen alvast uit om te connecteren met ondernemend 8020”, ldus burgemeester Jan de Keyser.

Focus op natuur en water

Het nieuwe kmo-park voldoet strikt aan alle milieunormen, en er gaat extra aandacht naar natuur- en waterbeheer. Zo komen er op de kleine site maar liefst vijf wadi’s, dat zijn infiltratiebekkens die water opvangen en nadien terug in de bodem laten sijpelen. Meestal zitten zulke wadi’s onder de grond, maar hier gaat de keuze bewust naar bovengrondse waterbekkens, die een extra groene toets geven aan het terrein.

Achteraan wordt er nog een groenbuffer aangelegd tussen het kanaal Brugge-Gent en de bedrijfsgebouwen. Ten slotte krijgen de bedrijfsunits per twee een eigen waterput en wordt er waterdoorlatende verharding gebruikt voor de parking.

De bouw van het nieuwe kmo-park Boostkamp start in maart. Begin 2023 kunnen de eerste bedrijven hun intrek nemen in de nieuwe units.

