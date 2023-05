Bouw nieuw gemeentehuis gaat tweede fase in

Om Avelgem financieel gezond te houden, verhuizen de diensten van het gemeentehuis in 2024 naar het huidige Sociaal Huis. De verhuis moet de gemeentelijke dienstverlening toegankelijker maken. Zo ben je binnenkort welkom op één centraal ontmoetingspunt. Inmiddels zijn de nieuwbouw- en verbouwingswerken op het terrein van huisnummer 64 (fase 1) afgerond. Begin april vond er een interne verhuis plaats in het huidige Sociaal Huis. Zo nemen de collega’s van de sociale dienst tijdelijk hun intrek in de grote polyvalente zaal van het nieuwe gemeentehuis. Het onthaal bevindt zich voorlopig in de nieuwe ontmoetingsruimte. Het Sociaal Huis is voorlopig bereikbaar via de ingangspoort van de woning in de Leopoldstraat 64. De huidige ingang via de Leopoldstraat 66 is tijdelijk gesloten wegens verbouwingswerken aan het huidige Sociaal Huis (fase 2) om een verhuis van de diensten van het gemeentehuis mogelijk te maken. Op de foto zie je hoe alles in de toekomst georganiseerd wordt. (red.)