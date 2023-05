Bouw nieuw Ardoois sportcomplex op de lange baan

In het investeringsprogramma van de gemeente Ardooie voor deze legislatuur staat de bouw ingeschreven van een nieuw sportcomplex in de omgeving van de bestaande sporthal in de Melkerijstraat. De nabij gelegen hoeve Dewitte in de Stationsstraat werd aangekocht.

De werken waren al aangekondigd en de plannen voorgesteld, maar er steekt nog geen spade in de grond. Wat is er aan de hand ? Protest van ‘zure buren’ of een bouwprobleem ? Schepen van sport Terry Callens bevestigt ons dat er inderdaad een klacht lopende is tegen de komst van het sportcomplex. “Er is inderdaad een klacht ingediend tegen de omgevingsvergunning. Het dossier zit nu bij de bestendige deputatie. Hierdoor kan er een vertraging van ten hoogste vijf maanden optreden”, klinkt het.

Het nieuwe sportcomplex zou zowel binnensporten als buitensportactiviteiten hebben. Er is plaats voor tennis, padel en voor spinning. Bij de gemeente heeft men er goede hoop op dat de plannen kunnen uitgevoerd worden en dat men hier geen scenario zoals het Brugse voetbalstadion beleeft.