Bouw gestart voor nieuw hotel met 116 kamers in SKY district

De werken zijn gestart voor de bouw van een nieuw hotel in Oostende vlakbij het station. Het hotel maakt deel uit van het Sky project van Vastgoedgroep Degroote. Naast de SKY Towers komt er een SKY hotel met 116 hotelkamers dat klaar moet zijn tegen juni 2025. De totaalinvestering van dit hotelproject wordt begroot op 20 miljoen euro.

Vlak naast het station van Oostende wordt op de site van de voormalige hotelschool een nieuw woonproject uitgebouwd. Het totale project omvat 485 appartementen, handelszaken, kantoren en een hotel. De eerste SKY tower is ondertussen al bewoond. Er zijn in totaal al 200 appartementen opgeleverd en tegen de zomer volgen nog eens 130 woningen. De tweede SKY tower is nu in opbouw en daarnaast is net ook de bouw van een hotel gestart. Het is de eerste keer in 25 jaar dat er een nieuw hotel gebouwd wordt in Oostende. Degroote integreerde bewust een hotel in hun project. “We zijn al 20 jaar hoteluitbaters. We hebben 5 hotels in Brugge met in totaal 300 kamers. We zien dat Oostende aantrekkelijker wordt en een bestemming die vier seizoenen in trek is. 20 jaar geleden hadden we schrik om hier een hotel te starten omdat de kust niet het ganse jaar door draaide, maar dat is nu wel zo. Wij investeren de helft en de andere helft wordt geïnvesteerd door Flow Hospitality Group van Xavier Vercaemst, Inge Decuypere, Jan Dobbelaere, Stefanie Surmont. C-Hotels (die onder de koepel van Flow Hospitality Group zit) zal instaan voor de uitbating”, licht David Degroote – co-CEO Vastgoedgroep Degroote, toe.

Vier sterren

De taken werden door beide partners onderling verdeeld waarbij Vastgoedgroep Degroote instaat voor de ruwbouw van het toekomstige 4-sterrenhotel en Flow Hospitality Group de volledige binnenafwerking voor hun rekening neemt en het concept uitwerkt. “Het is een uniek project omdat dit het eerste nieuwbouwhotel is in lange tijd in Oostende. Voor ons is het leuk om eens van nul een volledige nieuwbouw te kunnen ontwerpen. We kunnen daardoor rekening houden met de laatste comforteisen van de klanten. Het wordt ook een groot hotel met 116 kamers en kantoorruimtes. Het is een unieke uitdaging”, zegt Xavier Vercaemst.

Voor de groep rond C-hotels zal dit al hun 12de hotel aan de kust worden. “We merken wel dat er nog altijd vraag is naar hotelkamers. We zullen zorgen voor een combinatie van business en families. We zien zeker op vlak van business dat we nog veel van het aanbod kunnen opvullen. Onze hotelgasten zullen ook gebruik kunnen maken van de Sky bar in de eerste SKY tower en van het Health Center in de tweede SKY tower, dat zorgt voor een unieke combinatie.”

Het groene karakter van de nog te realiseren pleinen wordt behouden gezien de hotelgasten hun wagen kunnen parkeren in de ondergrondse rotatieparking van SKY District. Door de volledige heraanleg van de directe omgeving langs de zijde van het hotel en langs SKY Tower Two, zal de buurt een ware metamorfose ondergaan. De oplevering van het hotel is voorzien in juni 2025. Een drietal maanden later zal ook SKY Tower Two zijn eerste inwoners verwelkomen en zal de Stad Oostende aansluitend het nieuwe Oesterbankplein openen.