Bouw assistentiewoningen ‘Wildertuin’ naast zorgcampus gestart

De bouw van residentie Wildertuin is gestart. De residentie komt er in opdracht van zorgontwikkelaar Community Building die de residentie ook zal exploiteren in samenwerking met het bestuur. De werken zullen vermoedelijk duren tot oktober 2023.

De 33 assistentiewoningen komen vlak naast woonzorgcentrum De Boomgaard. In de vorige legislatuur wou het gemeentebestuur de bouw nog zelf in handen nemen. Daar werd van afgezien en het perceel grond van 41a80ca werd verkocht aan Community Building, een zorgontwikkelaar die ongeveer 480 assistentiewoningen in beheer heeft in West- en Oost-Vlaanderen, onder andere residentie Belfort in Poperinge.

“Wij doen de bouw en de uitbating van de assistentiewoningen”, zegt Pieter Declerck. “De residentie zal 33 energiezuinige woonunits hebben met 1- en 2- slaapkamerappartementen met volledig uitgeruste keukens en badkamers. Elke assistentiewoning is voorzien van een zongericht terras. Alle gelijkvloerse appartementen zullen over een afgesloten privétuin met weinig onderhoud beschikken.”

Lokale verankering

De expertise van Community Building in de ouderenzorg is opgebouwd vanuit de ontwikkeling en de exploitatie van diverse woon- en zorgcentra. Ondertussen heeft ze projecten gerealiseerd in Brugge, Gent, Harelbeke, Poperinge, Beernem en binnenkort ook in Langemark-Poelkapelle met de bouw van residentie Wildertuin.

“Bij ons is het belangrijk dat de assistentiewoningen lokaal verankerd zijn”, pikt Maarten Criem van Community Building in. “Hier in Langemark hebben we een verregaande samenwerking met het woonzorgcentrum en het lokaal bestuur. Zo proberen we aan de mensen uit de regio één geheel aan te bieden met de lokale aanwezigheid van de dingen die er al zijn. De nabijheid van een woonzorgcentrum biedt ook tal van voordelen op het vlak van dienstverlening en crisiszorg. Dit zorgt ervoor dat koppels waar één van beiden een hoge zorggraad heeft, toch dichter bij elkaar kunnen blijven wonen.”

40 procent verkocht

Een assistentiewoning kan je al kopen vanaf 190.000 euro (excl. 12% btw), maar vanaf dat het gebouw is afgewerkt kun je ook een assistentiewoning huren. “40% van de assistentiewoningen zijn al verkocht”, zegt Pieter Declerck. “Dat is sneller dan op andere plekken. We bouwen ook sneller dan elders. Als alles goed gaat wordt residentie Wintertuin opgeleverd in oktober volgend jaar.”

Volgens schepen van Welzijn Heidi Coppenolle (N-VA) zijn er verschillende voordelen verbonden voor de mensen die in een assistentiewoning zullen wonen. “De toeleiding naar het woonzorgcentrum en de activiteiten van ons dienstencentrum”, zegt de schepen. “Ook het dorpsrestaurant is vlakbij. Ze kunnen ter plekke eten, maar ook afhalen en in de assistentiewoning zelf eten.”

De grote vraag blijft natuurlijk wat er nu zal gebeuren met het oude rusthuisgebouw, maar daarover wil het gemeentebestuur nog niets lossen tot de gemeenteraad van december.