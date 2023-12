Boulodroom krijgt subsidie van 305.000 euro: Nieuwe thuis petanqueclubs

De Vlaamse regering kent een subsidie van 305.000 euro toe voor de bouw van de nieuwe Boulodroom op de site van de oude brandweerkazerne in de Weversstraat in Waregem. De werken starten begin 2024. “Er zal ruimte zijn voor twaalf petanqueterreinen.”

Afgelopen lente namen de brandweerkorpsen van Waregem en Beveren-Leie hun intrek in de nieuwe kazerne langs de Gentseweg in Sint-Eloois-Vijve. Het was even zoeken naar een nieuwe invulling voor de voormalige post in de Weversstraat op ’t Gaverke. Er was namelijk sprake om er Het Vlaamse Kruis of Rode Kruis te installeren. Maar inmiddels is duidelijk dat de kazerne begin volgend jaar tegen de vlakte gaat om er een nieuwe Boulodroom neer te zetten.

Sloopwerken

In de eerste fase worden de oude brandweerkazerne, de conciërgewoning ernaast en het voormalige dienstencentrum gesloopt. Wat later volgen de houten chalets op de site van ‘t Gaverke. “Tegen de achterkant van de chirolokalen komt een nieuw gebouw met daarin ruimte voor twaalf petanqueterreinen, een secretariaat, bergingen en een cafetaria”, duidt schepen van Patrimonium Rik Soens (CD&V).

De Boulodroom moet de thuis worden van petanqueclubs De Poedels, KPC De Bevers en ’t Gaverke. “De totaal verharde oppervlakte zal 1.250 vierkante meter bedragen, tegenover 2.900 vierkante meter voor de sloop- en bouwwerken”, vertelt schepen van Patrimonium Rik Soens (CD&V). “Er komt ook een trage verbinding vanaf het nieuwe gebouw tot aan de parkeerplaatsen aan OC ’t Gaverke.”

Kritiek

De subsidieaanvraag bij Sport Vlaanderen werd recent goedgekeurd. In het kader van bovenlokale sportinfrastructuur zal de stad 305.000 euro ontvangen. Het hele project wordt geraamd op zo’n 1,5 miljoen euro. De werken starten begin 2024.

De gemeenteraad keurde het project dit jaar unaniem goed, al had de oppositie toch enkele bedenkingen. Groen vindt het jammer dat er enkel petanque mogelijk is, N-VA+ en Open Vld willen dat de verenigingen er ook kunnen spelen. Er werden ook vragen gesteld over eventuele PFAS-verontreiniging, aangezien er in het verleden PFAS in het blusschuim van de brandweer zat.