Bordeel Calypso Bar te koop: “Inclusief danspaal en bar”

Vastgoedmakelaar Bordes heeft dezer dagen een vrij apart ‘handelspand’ met woonst in de aanbieding. In de Bruggestraat in Ingelmunster staat voormalig bordeel Calypso Bar te koop, mét nog enkele accessoires die verwijzen naar het pikante verleden.

De deuren van de erotische bar zijn al enkele jaren dicht. Enkele grote afbeeldingen van schaars geklede dames op de gevel doen herinneren aan de dagen dat het huisje van plezier nog in gebruik was. Ook het interieur blijkt nog intact, ondanks het feit dat een keukenbrandje in 2017 er nog beperkte schade heeft aangericht. Ook de toenmalige uitbater bleek niet onbesproken. “Het pand is ondertussen in handen van een nieuwe eigenaar, die niets met de vorige functie te maken heeft”, vertelt Laurence Maes.

© GF

“Die doet het nu voor 149.000 euro van de hand, al is het pand uiteraard nog te renoveren. Na de inkomhal bevindt zich een polyvalente ruimte met bar en er staat nog een danspaal. Je zou dat kunnen zien als knipoog naar vroeger, maar ik weet niet of er nog veel mee aan te vangen valt. In principe zou een koper het terug voor dezelfde functie kunnen gebruiken, al weet ik niet of daar nog veel interesse voor is en ik vermoed dat daar ook strenge regels aan vast hangen. Ons lijkt het interessanter om te verbouwen tot praktische eengezinswoning. Boven zijn er twee volwaardige slaapkamers en een badkamer. De zolderverdieping kan je als ruime derde slaapkamer inrichten. De woning beschikt over een tuin met berging en er is mogelijkheid om de achterliggende garagebox voor 20.000 euro extra aan te kopen.”

© GF

Ook voor Bordes is het ‘huis van lichte zeden’ toch een aparte verkoop. “We hebben het al één keer eerder mee gemaakt”, vertelt Laurence. “Toen hebben we een gelijkaardig pand in Hulste verkocht. Daar lag de hele inboedel er nog, inclusief de kledij van de dames. Ondertussen is dat naar een mooie woning omgevormd.”

Wie interesse heeft in het pand kan terecht op de site van Bordes.