Blankenbergse ondernemer Nick Verwimp genomineerd voor de Gouden Baksteen awards: “Trots, want het zijn allemaal bedrijven die iets betekenen”

Op 10 februari reikt Bouwunie in de Waagnatie terug de Gouden Baksteen uit. Nieuw dit jaar is, dat de Vlaamse ondernemers tijdens de gala-avond nog meer in de spotlights gezet worden met een extra awarduitreiking in vijf categorieën. Zaakvoerder Nick Verwimp werd met NV Projectbouw als enige ondernemer uit de provincie genomineerd in de categorie ‘Duurzame onderneming van het jaar’.

De Gouden Baksteen, een initiatief van sectororganisatie Bouwunie, is hét gala-event van het jaar voor de Vlaamse bouwsector. De hoofdaward – de Gouden Baksteen – gaat elk jaar naar een verdienstelijke persoonlijkheid met een positieve impact op de sector, maar dit jaar worden er voor het eerst ook vijf ondernemerawards uitgereikt. In elke categorie zijn er drie genomineerden. “Heel trots dat we daar bij zijn, want het zijn stuk voor stuk bedrijven die iets betekenen”, zegt Nick Verwimp.

Bouwunie zet met de vijf nieuwe awards ‘durf en enthousiast ondernemerschap’ in de kijker. Verwimp werd met NV Projectbouw genomineerd in de categorie ‘Duurzame onderneming van het jaar’. Het bedrijf is gespecialiseerd in de bouw van duurzame en energievriendelijke appartementen aan de Belgische kust. “Al sinds de opstart van ons bedrijf, trekken wij de kaart van energieneutraal bouwen. Hierbij gaan we op zoek naar de juiste technieken; zo maakten we bij een van onze bouwprojecten in Blankenberge bijvoorbeeld gebruik van een Canadese put of aardwarmtewisselaar gecombineerd met geothermie, wat nog vrij uniek is in Vlaanderen. We bouwen nu ook aan een CO2-neutraal bureel met een modelappartement dat energie zal teruggeven aan de natuur. Ecologisch bouwen is onze visie, onze filosofie”, aldus Nick.

Lat hoog leggen

NV Projectbouw heeft momenteel verschillende bouwprojecten lopen aan de kust. Het pand met de mooie voorgevel op de foto is Residentie Pollock. “Door de relatief kleine dakoppervlakte, konden we hier maar een beperkt aantal zonnepanelen leggen waardoor een energiepeil van 0 niet haalbaar was. Dat had misschien opgelost kunnen worden met een nep schuin dak, maar het geldende BPA liet dit niet toe. We hebben daarom met de stad al eens samengezeten om te kijken hoe die verouderde voorschriften in functie van energiezuinig bouwen herzien kunnen worden. Twintig jaar geleden was er immers nog geen sprake van geothermie, aardwarmtewisselaars en zonnepanelen”, voegt Nicks medezaakvoerder Tom Bogaert toe.

In Residentie Sara, een realisatie in de Koninginlaan, blonk één appartement uit met een negatief E-peil van -14. “Al heeft dat nu uiteraard niet veel zin meer, de terugdraaiende teller is afgeschaft. Voortaan streven we dus naar een E-peil van 0, maar hoe dan ook: wij leggen de lat bewust een stuk hoger dan de gevraagde bouwverplichtingen. Hierbij zijn zowel de kopers als de natuur gebaat.” NV Projectbouw werd als ‘Duurzame onderneming’ genomineerd samen met twee andere bedrijven uit Zele en Kapellen. Op 10 februari weten we wie de award mee naar huis neemt. Stemmen kan via deze link: https://degoudenbaksteen.be/stemmen