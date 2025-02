Blankenberge levert sloopvergunning voormalig bibliotheekgebouw

Het schepencollege leverde een sloopvergunning af voor het voormalig bibliotheekgebouw naast het station. Dat staat al jaren te verkommeren en er deden zich de voorbije jaren ook verschillende incidenten voor. Schepen van Ruimtelijke Ordening Sandy Buysschaert droomt van een nieuwe groene long. “De focus moet hier op de maatschappelijke meerwaarde liggen.”

Grondeigenaar Gromabel had er in 2018 plannen voor vakantieappartementen, maar trok de bouwaanvraag later weer in. “Het terrein ligt nu al jaren braak en da’s niet bepaald een warme welkom voor mensen die in Blankenberge aankomen met de trein. We hopen dus snel met de ontwikkelaar rond de tafel te kunnen gaan zitten om de zone te activeren, want er zijn zeker mogelijkheden”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Sandy Buysschaert (CD&VPlus). Het terrein loopt van de Koning Albert-I-laan tot aan Sport Vlaanderen. “Zelf vind ik het vooral belangrijk dat we bij elk nieuw stukje stadsontwikkeling ook aandacht hebben voor open ruimte en groen, maar we moeten dat eerst aftoetsen aan de wensen van het lokaal bestuur. De komende jaren willen we, met een duidelijke visie rond vergroening en open ruimte, de krachtlijnen uitzetten rond ruimtelijke ordening.”

Buysschaert ziet er liever geen woonproject komen. “Het zou de bedoeling zijn dat de zone een gemengde invulling krijgt, met ook een parkelement als nieuwe groene long in de stad. Sowieso kan het niet de bedoeling zijn om het hele terrein vol te bouwen – we moeten er focussen op de maatschappelijke meerwaarde.” Daar een concrete timing op plakken, is volgens de schepen moeilijk. “Maar het mag niet nog eens tien jaar duren eer daar iets beweegt. Nu is het gewoon een kwestie van constructief rond de tafel te gaan zitten en alle pistes te bekijken, zodat we die verloederde situatie kunnen aanpakken. De site is al langer een doorn in het oog van het stadsbestuur.”