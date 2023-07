Bibliotheek, unieke serre en multifunctionele zaal: dit wordt het Community House in Knokke-Heist

Knokke-Heist heeft er binnenkort een nieuwe hippe ontmoetingsplek bij: het Community House op het Maes- en Boereboomplein. Bijna tien jaar na de allereerste plannen, is de invulling van de openbare gedeeltes nu bekend. Daarvoor werd inspiratie gehaald bij voorbeelden uit Zweden en Denemarken. Bedoeling is om vooral het sociale leven in Knokke-Heist te promoten.

Zo komt op de marktverdieping, op het gelijkvloers, de nieuwe ‘bibliotheek van de toekomst’. Hier ligt de nadruk op ontmoeting: naast de klassieke boekenrekken komt er ruimte om ter plaatse te lezen, te leren, te luisteren, te creëren of te genieten van stilte. Ook spelen komt aan bod: de bibliotheek wordt verbonden met de populaire spelotheek die nu bijna 150 vierkante meter groot wordt. De bibliotheek loopt op natuurlijke wijze over in het kleurrijke Community Café. Je zal er terecht kunnen voor een drankje of een (warme) maaltijd. Niet enkel op marktdagen zal het café met terras op het plein een gezellige plek zijn om bij te babbelen.

Multifunctioneel

Op de patioverdieping, iets lager dan het plein maar met overvloedig daglicht en eigen toegang, komt er een grote multifunctionele zaal waar ook de gemeente- en OCMW-raad zal bijeenkomen. Er is vooral veel ruimte voor initiatieven vanuit de verenigingen, met focus op ‘rustige’ evenementen zoals kaartersnamiddagen, vergaderingen, infomarkten, een quiz, boekvoorstellingen en lezingen. De aparte grote inkomhal en foyer laten een multifunctioneel gebruik toe. Een grote publieke parking onder het gebouw zorgt voor tientallen extra parkeerplaatsen in het centrum van Heist.

Op de stadsverdieping komen de verschillende diensten van de afdeling Stadsontwikkeling samen. Nu zitten diensten als Wonen, Ondernemen & Strand, Milieu/Klimaat/Natuur, Openbaar Domein en Stedenbouw immers nog verspreid over meerdere gebouwen in de kustgemeente. Activiteitsgebonden werken staat centraal in de inrichting, met flexplekken en aparte zones voor overleg of concentratiewerk. Nog een verdiep hoger komt er een unieke serre met terras: de ideale plek voor informeel overleg, een lunchbreak of een persvoorstelling.

“Het project van het Community House past in het vervangen van verouderde gebouwen door nieuwe, comfortabele ruimtes. De nieuwste Ravelingen, die de deuren opende in 2022, ontvangt de wat ‘minder rustige’ evenementen, zoals de grote carnavalsvieringen, fuiven, feesten en optredens. De Jeugdcampus, die zal komen ter hoogte van het station van Heist, krijgt huiswerkklasjes, ruimte voor de jeugdbewegingen en veel plek voor jongeren om zich te ontwikkelen”, geeft het gemeentebestuur nog mee. (MM)