Bewoners Mispelplein misnoegd over naamsverandering door nieuwe verkaveling: “Wij hebben niet om die extra huizen gevraagd”

De bewoners van het Mispelplein in Oostende – of was het Mispellaan – zijn boos. De vier huizen op het plein krijgen achttien nieuwe buren aan de overkant. De naam van de straat veranderde echter van Mispelplein in Mispellaan en ook hun huisnummers zouden veranderen. “Dan mag men daar eerst onze mening wel eens over vragen”, klinkt het boos.

Het project Mispel profileert zich als betaalbaar wonen met uniek parkzicht. Alleen geldt dat niet voor de mensen die al jaren op het Mispelplein wonen. Ter hoogte van het Mispelplein staan vier huizen met de nummers 2, 4, 6 en 8, die bewoond worden door Chris Bruyneel (60), Marc De Wulf (75), Roger Daenekint (82) en Joseph Hicks (75). Zij krijgen er prompt een pak buren bij, maar dat is het minste van hun zorgen. De komst van extra buren zorgt voor extra veranderingen en daar zijn ze minder blij mee.

Mispellaan… of plein?

“De mensen die een van de huizen van het project kochten aan de overkant van de straat kregen een brief toegestuurd waarop hun toekomstig adres vermeld staat”, opent Chris. “Dat adres is toevallig hetzelfde als dat van mij. Ze kregen Mispellaan 2 toegewezen. Eigenlijk is het niet helemaal hetzelfde: wij wonen immers op het Mispelplein. Alleen kwam men deze week het naambordje van de straat veranderen naar Mispellaan.”

“We werden op geen enkel moment bevraagd over de veranderingen”

En net daar zijn de bewoners niet blij mee. “We werden op geen enkel moment bevraagd over de veranderingen”, zegt Marc. “Alle begrip dat er hier gebouwd wordt, al zullen we wel vier jaar lang met werken voor onze deur gezeten hebben met alle overlast die daarmee gepaard gaat. Wij hebben echter niet gevraagd om die extra huizen. Als ze dan aanpassingen willen doen aan onze adressen, dan kon men op zijn minst onze mening gevraagd hebben, maar dat gebeurde op geen enkel moment. We moesten het maar zien aan het naambordje.”

Afval naar de hoek

Door de werken kan de ophaalwagen voor het restafval de straat niet indraaien. “Nochtans is er plaats genoeg hoor”, weet Roger. “Eerlijk? We zijn allemaal niet meer van de jongste in de straat en dan wil men dat we ons afval naar de hoek van de straat brengen.

“Deze week komen ze een pakketje bij mij leveren. Nu er Mispellaan op de hoek van de straat staat zal de bezorger waarschijnlijk in de war zijn. Ik vrees ervoor dat mijn pakketje niet bij mij terecht zal komen. En dat zal ook in de toekomst voor problemen zorgen. Ik vraag me af waarom men onze nummers moet aanpassen terwijl ze even goed de nummers aan de overkant – op het plein – oneven gemaakt konden hebben”, aldus Joseph.

“Deze week komen ze een pakketje leveren. Ik vrees er nu al voor dat het niet terecht zal komen”

“De beslissing over de Mispellaan is unaniem genomen door de gemeenteraad in 2020”, reageert eerste schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor Openbaar Domein. “Voor die beslissing werd er een openbaar onderzoek gevoerd. Dat betekent onder andere dat dit ook ter plaatse werd aangeplakt, waardoor omwonenden er op voorhand wel degelijk de mogelijkheid hebben gehad om vragen te stellen en eventueel bewaar in te dienen. Ik begrijp natuurlijk dat het voor de omwonenden makkelijker is dat er voor hen niets verandert. Maar nu kan het echt niet anders.”

Brief met uitleg

“Daarom kregen de betrokken bewoners een tweetal weken geleden van Stad Oostende ook een brief met de nodige uitleg over wat er zal veranderen. Binnenkort worden ze ook uitgenodigd op het stadhuis om hun identiteitskaart aan te passen. Het aanbieden van het huishoudelijk afval op de hoek van de straat is dan weer iets wat we wel vaker moeten vragen bij grote werken in de stad. Ook hier is dit een tijdelijke situatie tijdens de werken die er nu aan de gang zijn. Het probleem is namelijk dat de vuilniswagen er nu niet in en uit kan rijden.”