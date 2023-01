Bewoners kunnen verzuchtingen rond toekomstig wooninbreidingsgebied in Assebroek ventileren

Bouwonderneming Christiaens lichtte in de Joert in de Weidestraat in Assebroek hun toekomstplannen met de gronden tussen de Begoniastraat en de Anjerstraat toe. De firma wil er een woonproject realiseren met woningen en appartementen.

Op de gronden tussen de Begonia- en Anjerstraat staan nu vervallen serres. De site oogt slordig en een heel deel is ook verhard. De bouwonderneming plant er een woonproject waarbij ze de site wil ontharden en ook het nodige groen wil voorzien. Het is nog maar een eerste denkoefening van de bouwonderneming die wil luisteren naar de verzuchtingen en verwachtingen van omwonenden. Zo is niet iedereen overtuigd van een speelplein om hangjongeren te vermijden. Ze willen wel extra groen en bloemen.

Bouwonderneming Christiaens wil er op termijn 11 woningen en 11 appartementen realiseren. De vragen die ze kregen van omwonenden hadden vooral te maken met de bouwhoogte van de appartementen. Het is de bedoeling dat de architect nu verder werk maakt van het project. De bouwonderneming wil tegen eind dit jaar de bouwvergunning op zak hebben zodat ze in 2024 kunnen beginnen bouwen. (SR)