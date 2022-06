Bewoners Brouwerijstraat verzetten zich tegen het bouwproject in hun straat

In Wingene hebben bijna alle bewoners van de Brouwerijstraat een bezwaarschrift ingediend tegen een gepland bouwproject in hun woonwijk. “Dit is nog ons enige stukje groen, en dat gaan ze nu zomaar van ons afpakken”, klinkt het in koor.

De gemeente heeft lopende plannen over het bouwen van 50 wooneenheden langs de Brouwerijstraat. Het gaat om een tweeledig bouwproject met meergezinswoningen en stapelwoningen. De Brouwerijstraat is een rustige woonwijk en eindigt op een groene zone. De groene zone wil men inpalmen om er woningen op te bouwen. Ruim 95 procent van de bewoners gaat niet akkoord met die plannen. De leefbaarheid, de verkeersveiligheid en de problematiek rond waterbeheersing is hun grootste zorg. Er werd een gezamenlijk bezwaar ingediend en dit naast twee individuele bezwaren. Op donderdagavond 16 juni kwamen de bewoners op straat om hun ongenoegen te uiten.

Extra verkeersdrukte

“De Brouwerijstraat is een doodlopende zijstraat van de drukke Egemsestraat en het is hier heel rustig om te wonen en te vertoeven”, weten de buurbewoners. “Kinderen spelen er graag buiten en heel veel doorgaand verkeer is er niet. Met de komst van 50 extra woongelegenheden kan daar rap verandering in komen. Onze zorg is onder meer dat de voertuigen allemaal doorgeen de Brouwerijstraat naar de Egemsestraat voorbij moeten rijden. Een andere rechtstreekse ontsluiting is er niet en dat kan volgens ons niet. Die extra passage willen wij niet in ons rustig woonkarakter”.

Wateroverlast

Het projectterrein is nu een mooi stukje groen dat dienst doet als natuurlijk waterbekken bij hevige wateroverlast. “Door de klimaatverandering is hevige regenval niet uit te sluiten”, gaat men verder. “In het jaar 2014, in de maand juli, hadden wij te maken met wateroverlast. Gelukkig bleven de woningen net gespaard van erge waterschade en dit is te danken aan het mooie stukje groen. Het overtollig water werd op een natuurlijke wijze opgevangen in het projectgebied. Dit mooie stukje groen gaan ze nu zomaar van ons afpakken. Schandalig is dit. Dit betonproject zal bijdragen tot de verdere verharding van onze woonwijk. Onze vraag is ook of men bij dit project enkel werkt met waterdoorlatende verhardingen? Worden ondergrondse garages en of stookolietanks vermeden? Zijn de huidige voorzieningen voor afvoer regen- en afvalwater voldoende om de capaciteit van de extra bewoning aan te kunnen?

Naast dit alles toont men ook ongenoegen over de communicatie vanuit de gemeentelijke diensten. Alles verloopt digitaal en een papieren plan raadplegen is niet mogelijk. Iets opzoeken via de digitale weg is voor sommige buurtbewoners niet zo evident. De bekendmaking van het project verliep ook niet volgens hun wens.