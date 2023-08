Bescherm Bomen en Natuur trekt naar Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen bouw van kantoren aan Zandwegemolen in Brugge

De vzw Bescherm Bomen en Natuur dient een bezwaar in tegen de omgevingsvergunning die het provinciebestuur verleende voor de bouw van een kantorencomplex vlakbij de beschermde Zandewegemolen in Sint-Pieters. Daarnaast gaat deze natuurvereniging in beroep tegen een nieuwe verkaveling in Oost-Proosse, omdat er hierdoor vlakbij de Brugse Vesten bomen verdwijnen waar mogelijks beschermde vleermuizen huizen….

Projectontwikkelaar Vitruvi wil de beschermde Zandwegemolen in de Oude Oostendse Steenweg in Brugge, waar vroeger een bekend restaurant gevestigd was, integreren in een kantorencomplex met ondergrondse parking. In februari 2023 verleende het Brugs stadsbestuur geen omgevingsvergunning voor dit project.

Urbanisatieschepen Franky Demon motiveerde de beslissing als volgt: “De Zandwegemolen is beschermd als monument en we hebben geoordeeld dat het aansluitende meerlagige nieuwbouwvolume de belevingswaarde van het monument aantast. Daarom is het van belang dat het volume gereduceerd wordt en er een grotere afstand tussen de molenromp en de nieuwbouw wordt gecreëerd.”

“De footprint van de nieuw te realiseren bebouwing is op heden vrij zwaar en dekt nagenoeg het volledig perceel. De plannen voorzien immers een ondergrondse parking, die nodig is voor het programma dat men bovengronds wenst te realiseren. Bijgevolg wordt de ruimtelijke draagkracht van het perceel overschreden”, aldus de urbanisatieschepen.

Met die beslissing gaf het Brugs schepencollege in februari gehoor aan de bezwaarschriften die tijdens het openbaar onderzoek ingediend werden. Volgens Franky Demon waren de plannen van de projectontwikkelaar voor de Zandwegemolen niet in overeenstemming met het Masterplan Molenerf : “Dat voorziet een socio-medische campus in de schaduw van het ziekenhuis AZ Sint-Jan. Die kantoren hebben geen enkele link met de socio-medische campus.”

Opening

Toch liet het stadsbestuur nog een opening voor een aangepast, minder ingrijpend project. Franky Demon: “Een kleinere footprint, zowel ondergronds als bovengronds zou resulteren in een kwalitatievere groenaanleg in volle grond en een betere waterhuishouding.”

Bijgevolg wijzigde projectontwikkelaar Vitruvi zijn plannen – de nieuwbouw werd kleiner – en tekende beroep aan bij het provinciebestuur. De bestendige deputatie leverde onlangs wel een omgevingsvergunning af. Ivan De Clerck van vzw Bescherm Bomen en Natuur dient nu bezwaar tegen deze vergunning in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen:

“De stad Brugge gaf de aanvragers, net als voor de woontoren in het Kaaidistrict, de pap in de mond om beroep in te dienen bij de Provincie. Met onze bezwaren én met het negatief rapport van de provinciale omgevingsambtenaar is geen rekening gehouden. Dit bouwproject is te groot voor de omgeving en brengt de waterhuishouding in gevaar.”

Verkaveling

De Zandwegemolen is niet het enige Brugse dossier waartegen de vzw Bescherm Bomen en Natuur dezer dagen ageert. Ivan De De Clerck en Christophe Depamelaere hebben beroep aangetekend bij het provinciebestuur tegen de omgevingsvergunning die de stad Brugge verleende voor de realisatie van een nieuwe verkaveling in het Oost-Proosse in de Brugse binnenstad. Tijdens het openbaar onderzoek begin dit jaar werd hun bezwaarschrift van tafel geveegd.

“Het groene karakter van het huidig perceel langs de Vesten zal verdwijnen. Er sneuvelt in Brugge al veel groen voor bouwprojecten. Het kappen van bomen, die in de weg staan voor dit bouwproject, is in de huidige tijd niet meer verantwoord. Ze vormen een inbreuk op de natuurzorgplicht. De aanvrager heeft het rooien van bomen niet gemotiveerd”, aldus Ivan De Clerck.

Vleermuizen

“We eisen een verder onderzoek voor dit risicovol overstromingsgebied. Het is onverantwoord om in dit gebied nog te bouwen. De watertoets werd niet afdoende uitgevoerd. De zeven woningen die gepland worden vormen een inbreuk op het ruimtelijk uitvoeringsplan Leestenburg. Hun nokhoogte van 10 meter is een bouwovertreding.”

“Bovendien komen in dat gebied verschillende vleermuissoorten voor, waarvan er een aantal Europese bescherming genieten. In de bomen die gerooid zullen worden, kunnen holtes zitten waarin vleermuizen huizen. Dit is niet onderzocht”, besluit Ivan De Clerck.