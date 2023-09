Beroep tegen sloopvergunning zwembad Wervik ontvankelijk verklaard

WERVIK Een van de twee bezwaarschriften tegen de sloopvergunning van het zwembadgebouw is ontvankelijk verklaard door de Bestendige Deputatie. Die heeft nu tot 26 oktober de tijd om te beslissen of het beroep ook gegrond is. Als dat gebeurt, dan wordt de sloopvergunning vernietigd.

Vorig jaar beslisten Vooruit en CD&V, de coalitie die het Wervikse stadsbestuur vormt, dat het zwembad van Wervik zou worden gesloopt en dat er ook geen nieuw komt. De voornaamste reden was het grote financiële verlies dat de stad leed door het zwembad, volgens schepen van Sport Geert Bossuyt (Vooruit) op het einde zo’n 800.000 per jaar. Ter Leie sloot de deuren daarom op 30 september vorig jaar, een aantal maanden voor de oorspronkelijk meegedeelde sluitingsdatum.

Rechtstreeks effect

Op maandag 26 juni van dit jaar keurde het schepencollege de sloopvergunning voor het gebouw definitief goed, al kwam er een periode van 30 dagen waarin belanghebbenden een bezwaarschrift konden indienen bij de Bestendige Deputatie van de Provincieraad. Twee partijen dienden beroep in: Peter Allemon, een erfgoedliefhebber uit Turnhout, en een buurtbewoner die liever anoniem bleef en niet wenste te reageren. Op 3 augustus liep de beroepsperiode in en de Bestendige Deputatie had zo een maand om te bepalen of een van de twee bezwaarschriften ontvankelijk zou worden verklaard.

Youro Casier (Vooruit), burgemeester van Wervik, bevestigt dat een van de twee dossiers ontvankelijk is verklaard: “Het bezwaarschrift van de buurtbewoner is ontvankelijk verklaard op 3 september. Het komt van iemand die woont in de Speiestraat en een aanpalende tuin heeft aan het domein van het zwembad. De redenering is dus dat de persoon in kwestie er een rechtstreeks effect van ondervindt. Het dossier van Peter Allemon werd ook net daarom onontvankelijk verklaard doordat hij niet van Wervik is.”

Geen plan B

De Bestendige Deputatie heeft nu tot 26 oktober om te beslissen of het beroep ook als gegrond wordt verklaard. Als dat gebeurt, dan wordt de sloopvergunning dus vernietigd. Burgemeester Casier: “We hadden met het stadsbestuur nog niet echt nagedacht over dat scenario. Onze enige optie is om het gebouw te slopen, want we willen op dezelfde plek een nieuwe stadshal bouwen. We hebben geen plan B.”

“Indien er slecht nieuws komt op 26 oktober, dan kunnen we nog steeds naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen gaan. Een andere optie zou zijn om met de argumenten die de Bestendige Deputatie geeft, indien ze het dossier als gegrond beschouwen, rekening te houden en een nieuwe sloopvergunning aan te vragen. In elk geval is onze planning serieus aangetast. We wilden nu al begonnen zijn aan de sloop. We wachten nu de beslissing af en zullen dan met de al gekozen aannemer een nieuwe planning opstellen.