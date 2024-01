Belipro vat na veel vijven en zessen nieuwbouwproject Kasteelpark aan:“Werken starten op 1 maart”

Projectontwikkelaar Belipro uit Sint-Eloois-Winkel start binnenkort met de eerste fase van de bouw van een nieuwbouwproject aan het Kasteelpark in Heule. Op de plek waar vroeger een supermarkt was worden er twee woonvolumes gebouwd. “Inmiddels zitten we met de stad samen om langs de straatzijde ook een tweede fase te realiseren. Maar ook daar wordt er rekening gehouden met het park en met wat in Heule past”, aldus Krist Vandemoortele van Belipro.

In de omgeving van het kruispunt van de Gullegemsestraat en Heulekasteelstraat in Heule stonden de voorbije jaren enkele handelspanden leeg. De mensen van projectontwikkelaar Belipro uit Sint-Eloois-Winkel lieten hun oog vallen op de site waar vroeger een warenhuis was.

“Heule is een gemeente die leeft en de nabijheid van het mooie kasteelpark biedt heel wat mogelijkheden. We kochten dan ook de site van de voormalige winkel Callewier op”, aldus Krist Vandemoortele, zaakvoerder van Belipro.

Verzet van de buurtbewoners

De projectontwikkelaar ging ook in gesprek met Moniek Gheysens, de voormalige mode-ontwerpster die haar zaak had langs de Heulekasteelstraat.

“Meteen voelden we dat door de handen in elkaar te slaan we de mogelijkheid hadden om een mooi project te realiseren. Nadien volgden gesprekken met de eigenaars van een loods en de fietsenstalling.” Begin vorig jaar stelde Belipro het nieuwbouwproject als één project aan het publiek voor. Dat stuitte op verzet van de buurtbewoners. “Hierdoor viel de beslissing om het dossier vrijwillig in te trekken en om met twee van elkaar los staande projecten verder te gaan”, aldus Krist.

Belipro heeft nu de vergunning beet om alvast twee van die zes woontorens te gaan bouwen. © RV

Bouw fase 1 start binnenkort op

Fase 1 is ondertussen vergund en de bouw van het nieuwbouwproject Avenue Rouge aan het Kasteelpark in Heule wordt binnenkort opgestart. De voormalige gebouwen van Callewier werden inmiddels gesloopt. “We gaan twee woonvolumes bouwen aan de straatzijde op de site waar vroeger de winkel was.”

Residentie Rosa, drie bouwlagen met een plat dak, bestaat uit een gelijkvloers waar plaats is voor een handelszaak met daarboven vier ruime appartementen. Residentie Andréa telt twee bouwlagen met hellend dak en omvat drie appartementen. “Vorige week startten we de verkoop op. De werken vangen op 1 maart aan, we hopen in de herfst van 2025 onze klanten een nieuwe thuis te geven in het groene hart van Heule” zegt Sabine Du Jardin, bestuurder van Belipro.

Wat past in Heule

Ondertussen denkt Belipro samen met het Kortrijkse stadsbestuur verder na welk project er in fase 2 kan komen vlakbij het park, op de site waar Moniek Gheysens vroeger actief was. “In onze eerste plannen werden twee gebouwen in tweede lijn opgenomen. Daar stappen we nu van af. Bedoeling is om terug langs de straatzijde iets te realiseren. Samen met de stad zoeken we nu naar wat er kan en past in Heule.”

Bij Belipro hoopt men een kleine twintigtal appartementen en tweetal handelsruimtes te kunnen en mogen realiseren. “Maar wat er precies komt staat zeker nog niet vast. We zitten volop in de ontwerpfase”, aldus Sabine. Zowel bij fase 1 als fase 2 zal bij de bouw met de rode baksteen en de verticaliteit in de architectuur gebruikt worden. In beide projecten worden 70% groen, ondergronds parkeren en energieneutrale woonentiteiten benadrukt. “De specifieke ligging van het project zorgde ervoor dat we de bestaande bomen in een boombeschermplan hebben opgenomen, waardoor geen enkele boom in beide projecten hoeft te wijken.” aldus Sabine Du Jardin.

De stad Kortrijk volgt het project op de fout. “Er is intens overleg geweest met Belipro over dit project dat beeldbepalend is bij het binnenrijden van Heule. De vergunde eerste fase op de hoek Heulsekasteelstraat en de Gullegemsestraat is een goede oplossing voor wat een ondertussen een leegstaande en verwaarloosde hoek was”, aldus schepen van bouwen en wonen Wout Maddens (Team Burgemeester). “We ondersteunen de rustige baksteenarchitectuur. Door de inplanting van de gebouwen wordt ook de groenstructuur en de toegang tot het park beter zichtbaar en voelbaar. Het overleg voor de volgende fase loopt. De uitdaging is ook hier een project op schaal van de Heulsekasteelstraat dat zich inpast tussen de statige burgerwoning uit 1865, van Moniek Gheysen, en de bestaande rijbebouwing. Ook daar is de relatie met het park van Heule een troef”, aldus de schepen.