Belipro trekt aanvraag voor woonproject op Callewier-site in Heule vroegtijdig in

Projectontwikkelaar Belipro heeft zelf beslist om de vergunningaanvraag voor het woonproject ‘Avenue Rouge’ op de Callewier-site in te trekken. Dat wordt bevestigd door de projectontwikkelaar zelf.

Belipro had plannen om 37 appartementen en vier handelszaken, verspreid over zes appartementsblokken, neer te poten op de site. Tijdens het openbaar onderzoek zouden echter heel wat bezwaren ingediend zijn, waardoor de ontwikkelaar de aanvraag op eigen houtje intrekt en terug naar de tekentafel trekt. Midden juli dient Belipro een nieuwe aangepaste aanvraag in.

De Callewier-site is al jaren een van de stadskankers in Heule. Na jaren van onduidelijkheid kocht ontwikkelaar Belipro in 2020 de gebouwen van Callewier, Moniek Gheysen en Spes Nostra Heule en zette er in november 2021 de sloophamer in. Eind maart presenteerde het trots de plannen voor het woonproject met 37 appartementen en vier handelszaken, verspreid over zes appartementsblokken. Alle blokken kregen de naam van een bekende Heulenaar, bijvoorbeeld modeontwerpster Moniek Gheysens en fotografe Andrea Decock.

Maar de grootteorde van het project stoot heel wat buurtbewoners tegen de borst. Vooral omdat de eigenaars van de hoogste appartementen makkelijk zouden kunnen binnenkijken bij de aanpalende woningen en het uitzicht van de buurt zouden verstoren. De buurtbewoners dienden dan ook bezwaar in tegen het project. Belipro voelde de bui al hangen en trok op eigen houtje de vergunningaanvraag vroegtijdig weer in. “Dit is een eigen keuze. We hadden ook wel verwacht dat er wat protest zou zijn tegen het project. We mikken erop om midden volgende maand een nieuwe vergunningaanvraag in te dienen, waarin we tegemoet komen aan de eisen van de buurt,” zegt Thibaut Dochy van Belipro

Een belangrijk verschil in vergelijking met de vorige aanvraag: Belipro tracht het project in twee fasen te vergunnen. De eerste fase, die deze zomer wordt ingediend, omvat slechts twee appartementenblokken. De tweede fase, met vier blokken en de meeste bezwaren, wordt pas later ingediend. ‘Het geeft ons zo meer de tijd om te kijken hoe we tegemoet kunnen komen aan de buurt,’ vervolgt Dochy. Op het infomoment sprak Belipro nog de ambitie uit om deze zomer al te starten met de voorbereidende werken en de eerste twee blokken in 2024 op te leveren. Dat is nu niet meer haalbaar. Een concrete nieuwe timing wil de ontwikkelaar nog niet kwijt, al blijft het er wel van overtuigd dat ‘Avenue Rouge’ in 2027 zal herrijzen in Heule. Alle geïnteresseerden werden inmiddels ingelicht en er vonden al gesprekken plaats met de buurt om de plannen bij te sturen.