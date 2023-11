Belipro heeft vergunning beet voor twee woontorens op oude Callewier-site in Heule

Projectontwikkelaar Belipro heeft een belangrijke horde genomen in het bouwproject Avenue Rouge op de Callewier-site in Heule. In maart had het zijn plannen voorgesteld om er in totaal 37 wooneenheden neer te poten, gespreid over zes woontorens. Belipro heeft nu de vergunning beet om alvast twee van die zes woontorens te gaan bouwen. Alleen de beroepsprocedure, die nog loopt tot eind december, kan roet in het eten gooien.

Nieuwe aanvraag voor twee woontorens

Heel wat buurtbewoners waren niet gediend met de oorspronkelijke plannen van Belipro en dienden bij een eerste aanvraag dit voorjaar al meteen bezwaar in. Belipro nam de vlucht vooruit en trok op eigen houtje de vergunningaanvraag in – om vervolgens meteen naar de tekentafel te trekken en in september een nieuwe vergunningsaanvraag in te dienen voor twee van de in totaal zes woontorens. Die aanvraag werd op 20 november goedgekeurd door de stad, waardoor Belipro alleen de laatste beroepsprocedure zonder kleerscheuren moet zien te doorstaan. Als alles goed loopt start begin 2024 dan de bouw van twee woontorens, op de Callewier-site.

Tweede aanvraag volgt binnenkort

De aanvraag voor de tweede fase, met vier blokken en de meeste bezwaren, wordt pas later ingediend. Het gaat dan over de wooneenheden op de grond van Moniek Gheysen, de fietsenstalling van Spes Nostra Heule en de grond van enkele buurtbewoners. De Krant van West-Vlaanderen vernam dat er echter nog moeilijkheden zijn bij het verwerven van alle noodzakelijke gronden om te kunnen bouwen. Een hardleerse buur zou weigeren zijn grond te verkopen aan Belipro, wat dan weer verregaande gevolgen kan hebben. Volgens Belipro volgt de tweede vergunningsaanvraag ‘binnenkort’. (JF)